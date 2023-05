Le puntate della terza stagione di Terra Amara prenderanno il via con la volontà di Yilmaz di fuggire con la sua amata Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver scoperto che Adnan è suo figlio e che Mujgan ha provato a uccidere Altun, Yilmaz organizzerà la fuga verso la Germania con Zuleyha, decidendo di portare con sé anche il figlio avuto dalla dottoressa. Qualcosa però non andrà secondo i piani, visto che il giorno prestabilito per partire Demir fermerà la moglie. Tutti penseranno che sia stata Hunkar ad avvertire il figlio, ma in realtà sarà Sermin a mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati.

Zuleyha e Yilmaz pronti per fuggire verso la Germania

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul giorno della fuga di Zuleyha e Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, dopo aver superato lo shock della scoperta di essere il padre di Adnan, Akkaya organizzerà la fuga verso la Germania con Zuleyha: avrà intenzione di portare con sé tutti i figli. Oltre ad aver informato Gulten, anche Hunkar capirà che i due amanti progettano la fuga ma non si opporrà, anzi darà il suo benestare, in considerazione del fatto che sarà in rotta di collisione con il figlio, colpevole di non aver mai interrotto i rapporti con l'ex amante del defunto padre.

Il giorno della fuga Zuleyha si congederà, non senza commozione, da Hunkar e la nonnina Azize, e si metterà in macchina con Adnan e Leyla, Nel frattempo Yilmaz dirà a Behice di voler portare il piccolo Kerem Alì a fare un passeggiata con lui e si dirigerà nel luogo stabilito con Zuleyha per partire. L'imprevisto sarà dietro l'angolo: Demir bloccherà l'auto della moglie e con i suoi metodi violenti la costringerà a scendere con i figli per seguirlo a casa di Sevda, chiedendo spiegazioni sul suo nuovo tentativo di fuga.

Sermin informa Demir della fuga

Visto che Hunkar era al corrente della fuga, Zuleyha crederà che sia stata la suocera a informare il figlio della fuga, ma stavolta la matrona degli Yaman non avrà alcuna colpa. Infatti ad avvertire Demir della fuga sarà la maligna Sermin, la quale spererà di poter trarre vantaggio economico dalla notizia.

Come si svilupperà la situazione? Le anticipazioni della terza stagione di Terra amara rivelano che Zuleyha si troverà faccia a faccia con Sevda, ma resterà da capire cosa pensi la donna del comportamento dispotico del figlio del suo ex amante. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.