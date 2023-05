Novità in arrivo nella programmazione di Terra Amara del prossimo sabato 6 maggio 2023. Gli spettatori e appassionati della soap turca che dalle 15 si collegheranno sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire la nuova puntata, resteranno delusi.

Eccezionalmente per questo fine settimana, la programmazione della soap turca non sarà infatti quella standard, dato che sabato pomeriggio la durata della puntata verrà tagliata e notevolmente ridotta in daytime, per lasciare spazio a Verissimo.

La soap opera Terra Amara cambia programmazione su Canale 5: le novità del 6 maggio

Nel dettaglio, l'appuntamento con la soap opera Terra Amara non andrà in onda nel consueto formato durante la giornata di sabato 6 maggio.

Eccezionalmente per questa settimana, l'appuntamento con la soap non andrà in onda dalle 15 in poi, dato che il primo pomeriggio sarà occupato dallo speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin e dedicato all'incoronazione del Re Carlo D'Inghilterra.

Un lungo speciale che prevede la presenza di Cristina Parodi e Cesara Buonamici, le quali commenteranno con la padrona di casa di Verissimo le immagini che arriveranno in diretta da Londra.

Tagliata la puntata di Terra Amara del 6 maggio: 'colpa' di Verissimo

Di conseguenza, la puntata di Terra Amara verrà tagliata nel palinsesto di Canale 5: l'appuntamento con la soap turca sarà in onda in versione ridotta dalle 15:45 alle 16:30 circa, quando poi la linea tornerà di nuovo a Verissimo per la consueta puntata del sabato pomeriggio.

Intanto, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Terra Amara che saranno trasmesse proprio nel corso del weekend compreso tra il 6 e 7 maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Sermin, la quale proverà ancora una volta a riconquistare il cuore del suo ex marito Sabahattin.

Sabahattin perde le staffe con l'ex, Demir indaga: anticipazioni Terra Amara 6-7 maggio

La donna, dopo aver saputo che il suo ex sta per convolare a nozze con Julide, proverà a "corrompere" la futura sposa, cercando in questo modo di farla desistere dal pronunciare il fatidico "sì" sull'altare.

Sermin riuscirà quasi nel suo intento ma, questa volta, sarà Sabahattin a prendere in mano le redini della situazione, al punto da scagliarsi duramente contro la sua ex, chiedendole esplicitamente di non intromettersi ed impicciarsi nelle sue vicende personali.

Spazio anche alle vicende di Demir: nel corso delle prossime puntate di Terra Amara previste nel weekend su Canale 5, l'uomo inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di sua moglie, al punto da ipotizzare che possa avere una tresca clandestina e segreta con Yilmaz.

Per tale motivo, quindi, deciderà di tenerla sotto controllo e di iniziare ad indagare per scoprire cosa sta succedendo e se davvero c'è del tenero tra sua moglie e Yilmaz, dopo i sospetti che sono stati mossi anche da Mujgan.