Momenti ad alta tensione si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della 3^ stagione della soap opera segnalano che Zuleyha Altun reagirà molto male quando Yilmaz Akkaya deciderà di rapire suo figlio biologico.

Terra amara, anticipazioni: il piccolo Adnan si ferisce con una pistola

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma a breve in tv rivelano che Yilmaz si renderà protagonista di un folle gesto.

Tutto prenderà il via quando Adnan si ferirà accidentalmente con un'arma da fuoco ritrovata in camera di Demir.

Zuleyha a questo punto informerà immediatamente Yilmaz delle gravi condizioni in cui versa suo figlio. Pertanto, l'ex meccanico correrà in ospedale per vegliare sul suo bambino che entrerà in sala operatoria per una delicatissima operazione. Tutto questo provocherà una serie di pettegolezzi riguardo la vera paternità di Adnan. Proprio quest'ultimo si riprenderà dopo una lunga convalescenza, tanto da poter tornare a casa per la gioia di Hunkar e dei genitori. Demir, invece, deciderà di mettere a tacere i rumors sul bambino.

Yilmaz rapisce suo figlio biologico

Nelle puntate turche di Terra amara, il giovane Yaman organizzerà una conferenza stampa durante la quale ammetterà che Yilmaz è il papà biologico di Adnan.

In questo frangente, il ricco imprenditore racconterà una versione adulterata dell'intera faccenda rivelando di aver accettato di prendersi cura del bambino fin dall'inizio. Parole che desteranno il malcontento dell'ex meccanico dato tutte le macchinazioni studiate da Demir per sposare Zuleyha e privarlo così del figlio biologico.

Pertanto, Akkaya si renderà protagonista di un vero e proprio colpo di testa durante la conferenza stampa. L'ex meccanico si rifiuterà di fare pace pubblicamente con il rivale per poi rapire Adnan dopo essere entrato in camera sua. Saniye a questo punto deciderà di tacere in accordo con Gaffur per paura di essere licenziati dalla famiglia Yaman per non aver bloccato Yilmaz in tempo.

Zuleyha chiude la storia con l'ex fidanzato dopo il rapimento del bambino

Demir comunque se la prenderà con Gulten credendo che abbia aiutato Yilmaz con il rapimento decidendo di spedirla via dalla fattoria. Zuleyha, invece, piangerà disperata per l'assenza di Adnan, tanto da temere che l'ex fidanzato possa arrivare a non restituirglielo come aveva fatto suo marito in precedenza. Una situazione che fortunatamente si rivolverà in breve tempo. Yilmaz infatti riporterà il bambino alla tenuta dicendo a Demir di averlo fatto solo per non far soffrire Zuleyha. Quest'ultima però apparirà molto adirata nei suoi confronti dichiarando così chiusa la storia con lui.