Al termine della registrazione di Uomini e donne che ha condotto il 9 maggio, Maria De Filippi ha dato un'anticipazione sul cast della prossima edizione. A Tina Cipollari che le ha chiesto se sia lei che Gianni Sperti saranno opinionisti anche nelle puntate di settembre, la conduttrice ha risposto di sì, riconfermando entrambi nel ruolo che ricoprono da tantissimi anni. Da lunedì 15 maggio, invece, su Canale 5 andrà in onda la versione "story" del programma e non più appuntamenti inediti.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Martedì 9 maggio è stata registrata l'ultima puntata dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne.

Dopo giorni di rumor e mezze smentite, è stata la stessa Maria De Filippi a confermare che le riprese sono terminate e che dal 15 maggio andrà in onda una specie di "best of" delle scelte più belle che ci sono state in passato.

I giornalisti sostengono che questa chiusura anticipata sarebbe legata all'imminente inizio delle registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, il reality Mediaset al quale lavora la stessa redazione del dating-show.

Tra l'8 e il 9/05, dunque, i protagonisti del Trono Classico hanno fatto le loro scelte e i "veterani" del Trono Over si sono confrontati e scontrati per l'ultima volta prima dell'inizio della lunga pausa estiva del programma.

Primi spoiler su Uomini e Donne 2023/2024

Un'anticipazione che è trapelata dagli studi Elios la sera del 9 maggio, riguarda parte del cast che animerà le puntate 2023/2024 del dating-show.

Prima di salutare il pubblico, infatti, Tina ha chiesto a Maria se lei e Gianni ricopriranno il ruolo di opinionisti anche al rientro dalle vacanze d'estate: De Filippi, senza pensarci troppo, ha riconfermato entrambi.

Insomma Cipollari e Sperti parteciperanno sicuramente alla nuova edizione di Uomini e Donne, mentre sul futuro degli altri volti storici è ancora presto per pronunciarsi.

Nei mesi scorsi si è vociferato di un possibile cambiamento in arrivo nel parterre del Trono Over, una novità che porterebbe alla sostituzione di alcuni "veterani" con new entry dai caratteri vivaci e interessanti.

Armando, Riccardo, Roberta, Aurora e Gemma potrebbero non essere più cavalieri e dame del programma di Canale 5, ma le loro sorti televisive si decideranno più in là.

Attesa per il finale di Uomini e Donne

In una delle ultime puntate che saranno trasmesse in tv prima della pausa estiva, accadrà di tutto tra i protagonisti del Trono Over.

Un'anticipazione che è trapelata sulla registrazione di Uomini e Donne del 9 maggio, infatti, fa sapere che Elio e Armando hanno sfiorato la rissa mentre in studio tutti gli altri ballavano. I cavalieri hanno iniziato a litigare furiosamente e gli assistenti di studio sono dovuti intervenire per separarli prima che si mettessero le mani addosso.

Il signor Servo, però, nelle scorse ore ha discusso animatamente anche con Gemma (apostrofata col termine "scema" e accusata di avere problemi con l'alcool) e con Tina: quest'ultima ha deciso di punzecchiare l'imprenditore dicendo che stava per spalmargli in faccia un panino con dentro due formaggi ai quali lui è intollerante.

Dopo che Elio ha minacciato di querelare l'opinionista se avesse davvero fatto una cosa del genere, Maria si è intromessa e ha calmato le acque dissuadendo Cipollari dalla sua idea iniziale.

Tra oggi e venerdì 12 maggio, infine, saranno mostrate ai telespettatori le scelte degli ultimi due tronisti rimasti nel cast: Luca Daffrè si è fidanzato con Alessandra, Nicole Santinelli ha spiazzato tutti preferendo Carlo Alberto Mancini ad Andrea Foriglio.