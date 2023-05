Le puntate di Terra amara del 20 e 21 maggio saranno molto importanti per il futuro dei protagonisti. Nel dettaglio, Mujgan seguirà Yilmaz dopo la telefonata ricevuta da Zuleyha e riprenderà il loro incontro. Intanto Hunkar e Fekeli troveranno un accordo con Demir e Yilmaz su come affrontare al meglio la situazione, perché le indagini sulla morte di Ercument andranno avanti. Tra Yaman e Akkaya ci sarà una tregua e insieme si recheranno a Istanbul per cercare Emel, mentre Mujgan sarà tenuta all'oscuro di tutto. Infine Gaffur sarà al settimo cielo perché Uzum lo chiamerà per la prima volta papà.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan seguirà Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 20 e domenica 21 maggio raccontano che Hunkar e Fekeli sospetteranno che a mandare la lettera anonima a Julide sia stata Behice. La donna, infatti, ha messo in giro la voce che Demir abbia ucciso suo cugino, quindi sarà facile per loro pensare che possa aver anche accusato Yaman. Nel frattempo, Mujgan deciderà di seguire Yilmaz dopo averlo sentito parlare al telefono con Zuleyha. La dottoressa riprenderà sua marito in compagnia della moglie di Demir, anche se i due parleranno soltanto di cosa è accaduto a Ercument e questo video rischierà di compromettere per sempre le vite di tutti.

Anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 maggio: Demir indagato per la morte di Ercument

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda sabato e domenica ci sarà in primo piano l'incontro di Zuleyha e Yilmaz. L'uomo ammetterà di aver ucciso Ercument dopo aver visto che aveva abusato di Gulten e sarà messo in guardia alla moglie di Demir.

La donna, infatti, gli dirà che Demir è stato ingiustamente accusato per l'omicidio e presto la verità potrebbe emergere. I due si abbracceranno in questo momento difficile e Mujgan riprenderà tutto con una videocamera. Nel frattempo, le indagini sulla morte del cugino di Demir proseguiranno e l'onore di Zuleyha rischierà di essere compromesso.

Uzum chiamerà Gaffur papà e lui sarà al settimo cielo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate del weekend 20 e 21 maggio Hunkar, Demir, Fekeli e Yilmaz si riuniranno per riflettere su come affrontare la situazione in modo da difendere il buon nome delle famiglie. I rancori passati verranno messi da parte e Yilmaz partirà con Demir per cercare la sorella di Ercument. Soltanto Emel, infatti, potrebbe far cadere le accuse raccontando che suo fratello è stato ucciso per i debiti di gioco. Mujgan, invece, continuerà ad ignorare cosa sta accadendo e sarà accecata dalla gelosia. Nel frattempo, Gaffur trascorrerà una meravigliosa giornata in compagnia di Uzum e regalerà alla bambina delle scarpette nuove. Per il marito di Saniye arriverà un momento molto emozionante, perché Uzum lo chiamerà finalmente papà e trattenere le lacrime sarà molto difficile.