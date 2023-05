Le avventure della soap opera turca Terra amara continuano a far emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle puntate dal 15 al 21 maggio 2023 la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova), dopo aver pedinato il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Günes), filmerà un suo appuntamento con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) con la convinzione che abbiano intrapreso una tresca clandestina. In realtà i due ex fidanzati parleranno della morte di Ercument Akman (Rüzgar Aksoy).

Spoiler Terra amara, al 21 maggio: Fekeli rassicura la signora Yaman

Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 maggio raccontano che Fekeli rassicurerà Hunkar sul segreto che ha scoperto Behice su di lei.

Gaffur perderà le staffe nell’istante in cui scoprirà che Gulten e Cetin si vogliono sposare. Saniye, per non far ostacolare il matrimonio, dirà al marito che la sorella è stata violentata dal defunto Ercument. Il turbamento di Hunkar sarà evidente quando Saniye le confesserà di aver detto a Gaffur che Gulten è stata violentata. In seguito Cetin prometterà a Gaffur di fare il possibile per rendere felice Gulten. Uzum, dopo aver trascorso una bella giornata con Gaffur, lo chiamerà per la prima volta papà.

Successivamente Akkaya farà preoccupare gli Yaman non appena chiuderà un affare importante, invece Fekeli sarà in procinto di avviare un’operazione immobiliare.

Hatip ricattato da Eyup, Hunkar e Ali Rahmet distanti

Eyup Karakus si consegnerà alle forze dell’ordine dichiarando di essere il colpevole dell’assassinio di Cengaver (Kadim Yaşar): Yilmaz, invece, sospetterà che ci sia lo zampino di un altro uomo. Eyup costringerà Hatip a dargli altri soldi, se non vorrà che si venga a sapere che è stato lui a uccidere Cengaver.

Hatip farà uccidere Eyup in carcere e Yilmaz si convivncerà che sia morto per mano di Demir.

Verrà inaugurata una nuova scuola elementare grazie alla donazione di Fekeli e sarà dedicata a Behice Hekimoglu: questo gesto farà allontanare ulteriormente Hunkar e Ali Rahmet.

Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur sottoposti a un interrogatorio, Mujgan fa una scenata di gelosia

Julide riceverà una lettera anonima in cui Demir viene accusato di essere l’assassino del defunto cugino Ercument. Il ricco imprenditore per difendersi sarà deciso a far sapere che a uccidere il suo parente è stato Yilmaz. Hunkar e Fekeli crederanno che a denunciare Demir sia stata Behice, a ogni modo verrà riaperto il caso sulla morte di Ercument. In paese circolerà la voce del presunto abuso a Zuleyha da parte di Ercument, gesto che giustificherebbe l'omicidio da parte di Demir. Zuleyha, la signora Yaman, Saniye e Gaffur saranno sottoposti a un interrogatorio. Hunkar cercherà di convincere Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare una soluzione.

Mujgan, dopo aver trovato un foulard visto al collo di Zuleyha nell’automobile di Yilmaz, accuserà la rivale di incontrare suo marito in segreto. La dottoressa farà un’altra scenata di gelosia, anche dopo aver appreso di essersi sbagliata.

Yilmaz comunicherà a Fekeli di voler tornare a vivere a casa sua. A proposito di quest’ultimo, Behice continuerà ad avere un atteggiamento da padrona nella sua dimora, facendo infuriare Nazire e Hunkar.

Sermin cercherà di fare pace con Sabahattin, invece Mujgan sarà sempre più infastidita dal rapporto tra Yilmaz e Zuleyha: la dottoressa rifiuterà l’aiuto di uno psichiatra. Mujgan riprenderà un dialogo tra Yilmaz e Zuleyha con una cinepresa.