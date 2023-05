Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della terza stagione della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu raggiungerà sua zia Behice (Esra Dermancioglu) alla stazione dei bus pregandola di restare a Cukurova dopo l'arresto di Sevda.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan accusa sua zia di aver ucciso Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate trasmesse prossimamente annunciano che ritornerà il sereno tra zia e nipote Hekimoglu.

Behice pugnalerà mortalmente Hunkar, quando quest'ultima la minaccerà di denunciarla per l'omicidio dei suoi due precedenti mariti.

Mujgan (Melike Ipek Yalova) avrà un atroce sospetto quando il corpo della matrona verrà ritrovato tra le sterpaglie. La pediatra si ricorderà che la zia aveva promesso di fare di tutto per evitare che la signora Yaman sposasse Fekeli, pertanto sospetterà che Behice abbia commesso il delitto. La giovane arriverà anche ad affrontare sua zia, ma lei anziché ammettere il misfatto fingerà di sentirsi offesa, al punto di minacciare di voler partire, recandosi anche alla stazione dopo aver fatto le valigie.

Sevda viene incastrata della morte della matrona

Intanto Behice deciderà di incastrare Sevda dopo aver rubato i gioielli appartenuti a Hunkar con il fine di inscenare un furto finito male. La signora Hekimoglu userà tali preziosi per inguaiare la cantante, con la quale la matrona non aveva un buon rapporto per via della vecchia tresca con il marito Adnan senior.

In pratica, la donna si introdurrà furtivamente nell'abitazione di Sevda e nasconderà i gioielli di Hunkar in un cassetto. La polizia quindi poi arresterà l'artista dopo il ritrovamento dei preziosi in casa sua. Una macchinazione che destabilizzerà Mujgan, la quale sarà preda di sensi di colpa.

La pediatra supplica Behice a non partire

La pediatra si convincerà che sua zia sia innocente quando Sevda (Nazan Kesal) verrà arrestata per l'omicidio di Hunkar, così correrà alla stazione per supplicarla di non partire. In questa circostanza, Mujgan dirà a Behice di non poter fare a meno della sua presenza visti anche i suoi problemi coniugali con il marito Yilmaz Akkaya.

Inizialmente, la signora Hekimoglu si dimostrerà offesa, mantenendo in piedi il suo "teatrino", poi però deciderà di fare ritorno alla tenuta di Fekeli, pur precisando che ci metterà molto tempo a perdonarla dopo che l'ha accusata di essere un'assassina senza alcuna prova.