Una nuova tragedia lascerà un grande vuoto nella soap opera turca Terra Amara. A perdere la vita uccisa da Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sarà Hunkar Yaman (Vahide Percin). Dopo averla ritrovata senza vita, Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà deciso a scoprire chi sia stato a fare fuori sua madre.

Trame turche, Terra amara: Behice uccide Hunkar, Demir disperato per la perdita della madre

Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, Hunkar farà una scoperta sul passato di Behice, dopo aver dato una possibilità alla storia d’amore con Fekeli (Kerem Alisik) e aver accettato di sposarlo.

Yaman verrà a conoscenza che la sua rivale ha messo fine all’esistenza dei suoi due mariti per impossessarsi dei loro beni. La dark lady apprenderà anche che Behice ha fatto credere che i due siano deceduti a causa di un infarto, grazie ai falsi referti medici che portano la firma del fratello Behzat. Hunkar, invece di denunciare Behice, le ordinerà di andarsene via da Cukurova facendole un ricatto, ma Behice non ci penserà due volte e pugnalerà a morte la signora Yaman all’altezza dell'addome. Hunkar esalerà l’ultimo respiro e Behice le ruberà tutti i gioielli per fingere che sia stata uccisa durante una rapina.

Alla tenuta Yaman tutti cominceranno a preoccuparsi per la misteriosa assenza della matrona, soprattutto il figlio Demir, che chiederà ai suoi dipendenti di avviare le ricerche a cui prenderanno parte anche Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Ali Rahmet Fekeli.

Un uomo al servizio di Yaman troverà uno scialle di Hunkar nei pressi delle antiche rovine: il ricco imprenditore si precipiterà sul luogo e quando arriverà vedrà il corpo senza vita della madre. Demir cadrà in un pianto disperato per la perdita della donna che l’ha messo al mondo e deciderà di portarla in villa.

Demir deciso a scoprire chi sia l’omicida di Hunkar, Fikret si introduce nello studio degli Yaman

Oltre a Zuleyha (Hilal Altinbilek), Gaffur (Bulent Polat), Saniye (Selin Yeninci) e gli altri dipendenti dei Yaman, anche Fekeli sprofonderà nella disperazione totale per la scomparsa della sua promessa sposa. L’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur) invece, a causa della demenza senile, non riuscirà a credere che la figlia sia veramente deceduta.

A questo punto Demir vorrà scoprire l’identità dell’omicida della madre a tutti i costi.

Intanto al centro della scena ci sarà anche Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet, che continuerà a non convincere Behice. Quest’ultima accuserà il ragazzo di essere un impostore non appena troverà un passaporto con falsa identità tra le sue cose personali. Fikret vuoterà il sacco con lo zio Fekeli dicendogli di essere giunto a Cukurova con una falsa identità dopo essere fuggito dalla Germania per colpa di un suo socio. Successivamente, mentre alla tenuta Yaman tutti saranno distrutti per la morte di Hunkar, Fikret coglierà l’occasione per introdursi nello studio della defunta dark lady e Demir: in questo frangente il ragazzo osserverà un ritratto del defunto Adnan Senior.