In Terra Amara Gaffur rischierà il carcere per aver ucciso Hatip. Per evitare di finire dietro le sbarre, proverà a chiedere aiuto a Demir, ma sarà una buona idea a metà. L'uomo sarà furibondo con il suo dipendente, al punto che lo picchierà violentemente con un bastione. D'altra parte, però, gli risparmierà di finire in carcere: Saniye e Üzüm farebbero fatica a vivere senza di lui, così eviterà di denunciarlo alla polizia.

Gaffur vuole rivelare a Demir di aver ucciso Hatip

Gaffur si giocherà la sua libertà dopo aver ucciso accidentalmente Hatip: se in tutta Çukurova dovesse venire fuori che è un assassino, probabilmente finirebbe in prigione.

Proverà a liberarsi di questo peso confessando il segreto in primis a Saniye e la moglie rimarrà scioccata di fronte a questa vicenda.

Per cercare di salvare il futuro della sua famiglia, proporrà al marito di rivelare ciò che ha combinato a Demir, forse lo potrebbe aiutare e intercedere per lui.

La furia di Demir

Quando Gaffur rivelerà di aver ucciso Hatip a Demir, quest'ultimo andrà su tutte le furie. La prenderà così soprattutto perché Gaffur non gli rivelato prima di essere stato lui a ucciderlo. Le urla di Demir rimbomberanno nelle stalle della tenuta Yaman, luogo in cui i coniugi Taşkın decideranno di incontrare il loro capo.

Gaffur gli chiederà perdono, ma a Demir non basterà: non gli piace questa sua ambizione "negativa", messa in atto solo per guadagnare soldi facili.

Demir vorrà punirlo in maniera abbastanza pesante, ma non vorrà farlo di fronte a Saniye.

Demir picchia Gaffur

Le chiederà di abbandonare momentaneamente le stalle perché ha bisogno di parlare faccia a faccia con Gaffur. Forse Saniye capirà che il suo capo non vorrà solo parlargli, ma purtroppo non potrà fare nulla. Appena la donna uscirà dalla porta, l'ira di Demir si scaglierà tutta su Gaffur.

Prenderà un bastone e inizierà a picchiarlo con violenza, con Gaffur che proverà a scappare dall'ira furibonda del suo capo, ma non ci riuscirà. Continuerà a chiedergli perdono, ma Demir gli urlerà solamente che è un grandissimo bugiardo.

Demir 'grazia' Gaffur

L'intenzione di Demir sarebbe quella di ucciderlo, ma alla fine lo risparmierà solamente perché penserà alle povere Saniye e Üzüm: che cosa sarebbe la loro vita senza di lui?

In più gli confermerà che non andrà nemmeno a denunciarlo alla polizia e se non lo fa deve solamente ringraziare la presenza della figlia.

Se Gaffur non fosse stato padre probabilmente il suo destino dietro le sbarre sarebbe già segnato. Brutto momento per l'ex capomastro della tenuta Yaman, che da questo momento in poi dovrà fare il possibile per riavere la fiducia di Demir.