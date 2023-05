In Terra Amara Yilmaz e Züleyha lotteranno per avere la possibilità di tornare insieme e ci riusciranno, ma nel momento in cui Demir e Müjgan accetteranno il loro amore succederà l'impensabile. Il giovane morirà in un incidente stradale, e Züleyha e Fekeli si troveranno a vivere un dolore straziante, soprattutto durante la sua sepoltura.

Yilmaz perde la vita

L'amore di Züleyha e Yilmaz non finirà mai, nonostante tutti gli ostacoli che troveranno a Çukurova. Un amore senza confini, che verrà vissuto in bilico tra il dolore e la speranza, ma che purtroppo vedrà la fine a causa di un brutto incidente stradale in cui Yilmaz perderà la vita.

Tutto accadrà nel momento in cui la vita stava iniziando ad andare per il meglio: Demir e Müjgan lasceranno i loro rispettivi coniugi liberi di vivere il loro amore, ma un destino infausto spazzerà via i loro sogni per sempre. Yilmaz, in un primo momento, riuscirà a sopravvivere all'incidente, ma purtroppo vedrà la morte in ospedale.

Züleyha, Fekeli e il dolore al funerale di Yilmaz

Coloro che soffriranno di più saranno Züleyha, che ha dedicato la sua vita per tornare a stare accanto a Yilmaz, e Fekeli, che dopo aver perso tutta la sua famiglia si ritroverà a perdere anche colui che considerava veramente come un figlio. Anche Müjgan rimarrà senza parole di fronte alla morte di Yilmaz, in fondo ha perso il padre di suo figlio e l'uomo di cui un tempo era innamorata: non sarà un momento facile da affrontare.

Züleyha e Müjgan prenderanno parte al funerale di Yilmaz insieme a Adnan e Kerem Ali. Per la prima volta alle esequie del giovane cesseranno le ostilità tra le due donne. Durante il rito funebre le lacrime non smetteranno di scivolare sui visi dei presenti, soprattutto in quelli di Züleyha e Fekeli, che avranno il cuore spezzato per la perdita subita, e saranno proprio loro a seppellire insieme Yilmaz.

Il dolore a Villa Yaman

La morte di Yilmaz scuoterà Çukurova, almeno quanto quella di Hünkar. Anche Saniye, Gaffur, Fadik e Raşit non smetteranno di piangere e pregare per lui. Üzüm, invece, starà vicino al piccolo Adnan: lei sa che cosa vuol dire perdere un genitore, visto che da poco tempo ha perso la madre Zelis.

Per la famiglia di Gaffur, però, ben presto potrebbero arrivare delle novità.

L'uomo riceverà una lettera che gli annuncerà la possibilità di andare a lavorare in Germania. Come prenderà la notizia la sua famiglia? Non bene. Üzum non farà altro che piangere, perché crederà che il padre se ne voglia andare via per sempre, ma non sarà così. Gaffur sarà solamente in cerca di un futuro migliore per la sua famiglia, e appena le cose si sistemeranno prenderà Saniye e Üzum e le porterà in Germania da lui.