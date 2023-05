Cosa ne sarà di Sermin Yaman in Terra Amara? La donna finirà in disgrazia a causa della sua avidità e per via dell'arresto della figlia Betül.

Abituata al lusso e alla bella vita, Sermin terminerà il suo percorso in povertà diventando la spazzina di Çukurova. Proprio durante il suo lavoro troverà la morte: un infarto la porterà via per sempre, ma la cosa ancora più triste sarà che morirà completamente da sola in mezzo alla strada.

Sermin in disgrazia: diventa la nuova spazzina di Çukurova

La cattiveria che ha caratterizzato Sermin durante i suoi anni vita le tornerà indietro come un boomerang.

Il suo momento più duro inizierà quando la figlia Betül finirà in prigione per aver ucciso Hakan. Devastata dalla situazione, si ritroverà senza l'ombra di un quattrino, al punto che dovrà rivolgersi al sindaco di Çukurova, Lütfiye, per trovare un lavoro.

La donna potrà solo offrirle un lavoro come spazzina e da quel momento Sermin si ritroverà a pulire le strade di Çukurova, almeno fino alla sua morte.

Sermin muore in solitudine in mezzo alla strada

Durante l'ultimo episodio di Terra amara verrà svelato che cosa succederà a Sermin. La donna, per più di dieci anni, continuerà ad essere la spazzina di Çukurova, e proprio mentre svolgerà il suo lavoro troverà la morte.

Mentre sarà intenta a pulire le strade di Çukurova, Sermin avrà un infarto.

Nessuno assisterà al suo malore e nessuno si preoccuperà di andarla a cercare. L'arresto cardiaco sarà fatale: Sermin morirà e il suo corpo giacerà in mezzo alla strada per due ore, fino a quando non saranno proprio le forze dell'ordine a trovarla priva di vita.

Che fine fanno Betül e Füsun?

Una brutta fine per Sermin, la sua avidità la porterà a perdere tutto: soldi, amici e famiglia.

Che cosa ne sarà, invece, della figlia Betül? Condannata per l'omicidio di Hakan, la ragazza trascorrerà in carcere 24 anni. Quando uscirà non rimarrà a vivere a Çukurova, visti i suoi trascorsi, così sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine farà.

A proposito di amici, Sermin perderà anche Füsun, la sua "amica/nemica". Le due condurranno due vite parallele, senza mai incontrarsi.

Füsun divorzierà dal marito Ahmet e avrà modo di trascorrere la vecchiaia nella casa di cura di Çukurova.

Azize è tra le donne più longeve della Turchia

Un personaggio che, invece, avrà una vita longeva sarà la nonnina Azize. La donna, nonostante la demenza senile e altri acciacchi, diventerà una delle donne più longeve della Turchia, al punto che il nipote Adnan, diventato ormai un famoso regista, le dedicherà una sorta di documentario.

Azize morirà a 109 anni nel posto che ha sempre amato di più: la sua cara e adorata Villa Yaman.