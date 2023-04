Durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Sermin finirà sul lastrico. Dopo la fuga di Betül da Çukurova, per via dell'omicidio da lei commesso, Sermin si troverà da solo e senza un soldo. Avrà urgentemente bisogno di un lavoro, così andrà dal sindaco Lütfiye per chiederle una mano, ma l'unica mansione che potrà offrirle sarà quella di spazzina. Sermin sarà in forte imbarazzo, ma purtroppo non avrà altra scelta e si ritroverà ad accettare il lavoro.

Sermin finisce sul lastrico

Durante le prossime puntate Sermin non attraverserà un bel periodo.

La figlia Betül scapperà dopo aver ucciso Hakan e Sermin si troverà a vagare per le strade di Çukurova. Gli amici, quando verranno a sapere della brutta situazione economica in cui si trova, le offriranno del denaro, ma lei rifiuterà il loro aiuto.

In realtà se Sermin si troverà in questa situazione non sarà solamente per colpa della figlia: è sempre stata una persona avida. A un certo punto, durante i prossimi episodi, lei e la figlia rimarranno senza casa e soldi, perché Çolak le ruberà tutto. Züleyha proverà a darle una mano, ma lei non vorrà la sua "carità".

Sermin ha bisogno di lavorare

La donna, però, non proverà a trovarsi un lavoro, anzi si trasformerà in una ladra. Ruberà un gioiello della piccola Leyla e anche se all'inizio si sentirà in colpa, probabilmente la sua intenzione sarà quella di venderlo per ricavarne dei soldi.

A ogni modo le cose non andranno bene. Betül a Çukurova non c'è più e Sermin dovrà darsi da fare per continuare a vivere, così si recherà dal sindaco Lütfiye per pregarla di darle un lavoro.

Sermin diventa la nuova spazzina di Çukurova

Lütfiye esaminerà tutti i posti vacanti e a Sermin potrà solo offrire un posto come spazzina.

La cosa non le piacerà per niente, ma Lütfiye sarà chiara: "Il posto da spazzina è tutto ciò che mi rimane, se lo vuoi te lo do".

Sermin sarà disperata e non avrà altra scelta oltre a quella di accettare: "Che imbarazzo, non voglio che la gente mi vede così, vorrei morire". Alla fine, però, arriverà il primo giorno di lavoro.

Betül viene arrestata in Siria

Sermin si troverà a pulire le strade di Çukurova, con i cittadini che la guarderanno e commenteranno l'evolversi della sua vita. Tutti diranno la stessa cosa: se è diventata povera lo deve solamente alla cattiveria che ha avuto nei confronti di tutti nel corso degli anni. Chissà se riuscirà a reggere questo lavoro, intanto dovrà anche scoprire un'amara verità.

Betül, dopo essere fuggita per aver ucciso Hakan, è scappata in Siria. Proprio lì, grazie all'intervento di Züleyha e dei suoi amici, Betül verrà arrestata. Cosa succederà a Sermin quando scoprirà che la figlia è finita dietro le sbarre?