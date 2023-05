La rottura tra Soraia Ceruti e Luca Salatino sta portando con sé alcuni strascichi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata su Instagram e ha "minacciato" di raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione, poiché stanca di sentire delle voci non veritiere sul suo conto. La ragazza ha promesso che a tempo debito racconterà i motivi della rottura.

Le nuove dichiarazioni di Soraia

Sui social, continuano a girare delle voci di un possibile tradimento di Soraia ai danni di Luca Salatino. Quest'ultimo ha smentito che la relazione è giunta al capolinea per un tradimento, ma al tempo stesso ha riferito che secondo lui la fidanzata non provava più dei sentimenti.

Un'amica dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta sui social in difesa della sua amica. A fare eco, ci ha pensato la stessa Soraia attraverso una serie di stories: "Arriverà il momento in cui romperò il c... e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo".

Lo sfogo dell'ex fidanzata di Luca Salatino è stato commentato anche dall'esperto di gossip Amedeo Venza: "Soraia è intenzionata a raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della storia con Luca".

Che cosa aveva detto Luca Salatino

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, Luca Salatino ha spiegato i motivi della rottura con Soraia Ceruti. L'ex tronista ha smentito di essere stato tradito, ma si è detto convinto che Soraia non lo amasse più da qualche mese.

Inoltre ha rivelato un retroscena: "Anche i miei gesti d'affetto non andavano più bene, mi diceva che ero 'appiccioso', evitava i contatti fisici e una persona innamorata non si comporta in questo modo". Nonostante il rammarico, Luca ha precisato che non si può obbligare una persona a provare un sentimento.

Sui social invece, Salatino ha postato un messaggio criptico: "Il più grande rimorso che possiamo avere nella vita non è per le cose sbagliate che abbiamo fatto, ma per le centinaia di cose giuste che abbiamo fatto per le persone sbagliate".

Matteo Ranieri sull'amicizia ritrovata con Luca Salatino: non c'entra Soraia

Da quando Luca Salatino ha chiuso con Soraia, è tornato a frequentare il suo amico Matteo Ranieri: in molti pensavano che c'entrasse l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dietro al loro litigio.

In un'intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi, Ranieri ha spiegato che i due hanno discusso per futili motivi ma per orgoglio non si sono più rivolti parola.

Il rapporto è stato ritrovato nel momento in cui Salatino è tornato single: "Ho capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo". Nel momento in cui si sono rivisti Matteo Ranieri ha affermato: "Ci siamo emozionati, sembravamo una coppia".