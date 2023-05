Nelle prossime puntate di Terra Amara, tutta l'attenzione dei protagonisti sarà rivolta alle ricerche dell'assassino di Hunkar. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Behice si macchierà del terribile omicidio e farà di tutto per allontanare da lei ogni sospetto, spingendo gli inquirenti ad indagare su Sevda. Sebbene il suo tentativo risulterà vano, la perfida donna continuerà con il suo perfido piano ma a metterle i bastoni tra le ruote sarà Zuleyha. Quest'ultima, che non avrà mai ritenuto Sevda capace di compiere un delitto tanto efferato, si convincerà che proprio Behice sia la colpevole e la accuserà pubblicamente.

La polizia alla ricerca dell'assassino di Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulle accuse che Zuleyha rivolgerà a Behice. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, la zia di Mujgan ucciderà senza pietà Hunkar, che indagando su di lei aveva scoperto che in passato aveva eliminato anche i sue due ex mariti. Successivamente la perfida donna proverà ad incastrare Sevda, ma dopo essere stata arrestata, l'ex amante di Adnan Senior riuscirà a dimostrare la sua completa estraneità ai fatti.

Nel frattempo, gli inquirenti continueranno il loro lavoro di ricerca dell'assassino di Hunkar e informerà Demir che chi ha ucciso la madre doveva essere furioso con lei visto che i colpi inferti con il coltello non le avrebbero lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.

Queste parole riporteranno alla mente di Zuleyha un fatto di cui lei stessa solo qualche mese prima era stata tristemente protagonista.

Zuleyha si scaglia contro Behice

Zuleyha ripenserà a quando, trovandosi in ospedale, Behcie aveva provato ad eliminarla in maniera brutale. Così aggiungendo a ciò i tentativi di avvicinamento della zia della dottoressa a Fekeli, Altun si convincerà che ad uccidere la suocera sia stata proprio lei.

Desiderosa di vendicare Hunkar, con la quale era riuscita a riconciliarsi, Zuleyha senza pensarci due volte correrà al circolo del paese dove troverà la perfida donna intenta a organizzare una raccolta fondi proprio in nome di Hunkar.

Qui, Zuleyha accuserà Behice di aver ucciso Hunkar, ma la perfida zia respingerà le accuse rispondendo ad Altun che non ha alcuna prova a sostegno della sua tesi.

Ma se da un lato Behice si mostrerà ancora una volta sicura di sé, alla scenata sarà presente anche Alì Rahmet Fekeli, ancora profondamente addolorato per la morte della donna che amava. Le parole di Zuleyha lo colpiranno nel profondo tanto che l'imprenditore prenderà un'importante decisione. Di che cosa si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.