Le avventure della soap opera turca Terra amara. riservano ancora tantissime sorprese ai telespettatori italiani. Nelle prossime puntate in programmazione tra qualche mese, Gaffur Taskin (Bulent Polat) farà cadere nello sconforto totale la moglie Saniye (Selin Yeninci). Quest'ultima non la prenderà bene quando saprà dell'imminente trasferimento dell'uomo in Germania.

La governante darà un ultimatum al proprio amato e gli farà presente che dovrà dimenticarsi di lei e della piccola Uzum (Neva Pekuz) se non desisterà dal suo intento. Saniye però non saprà che dietro alla decisione si nasconde un ricatto della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu).

Trame turche, Terra amara: Behice impedisce a Gaffur di smascherarla

Nei nuovi episodi della fortunata telenovela in onda sulla rete Mediaset, una terribile minaccia della spietata Behice porterà Gaffur a prendere una drastica decisione. L'ex capomastro sarà costretto a tacere quando scoprirà che, a mettere fine all’esistenza della sua padrona Hunkar (Vahide Percin), è stata la signora Hekimoglu per aver trovato una prova compromettente nella tenuta Yaman.

Per la precisione l’ex capomastro farà delle indagini con l’obiettivo di ottenere la ricompensa in denaro che Demir (Murat Unalmis) consegnerà a chi troverà l’omicida di sua madre. Gaffur metterà le mani nel documento con cui la defunta Yaman ha minacciato di denunciare Behice prima di essere pugnalata a morte dalla stessa.

Quest’ultima impedirà a Gaffur di smascherarla minacciando di denunciarlo per l’assassinio di Hatip Tellidere (Mehmet Polat). A questo punto l’ex capomastro Taskin chiederà un passaporto per andare lavorare all’estero, intimorito dal pensiero di poter mettere in pericolo Saniye e Uzum.

Saniye su tutte le furie con il marito per aver scoperto che vuole lasciare Cukurova

Ben presto Gaffur potrà trasferirsi in Germania, ma il comunicato finirà nelle mani della piccola Uzum, la quale assicurerà al padre di non aprire bocca sulla faccenda. La bambina non riuscirà a mantenere il silenzio, dato che vuoterà il sacco a Saniye.

Quest’ultima non perderà tempo per chiedere delucidazioni al marito dopo aver sospettato che abbia una nuova amante, ma lui le farà credere di aver deciso di partire a seguito dei suoi litigi con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior.

Saniye in preda alla furia sarà disposta a mettere fine al suo matrimonio, se suo marito lascerà veramente Cukurova: addirittura la governante minaccerà di non far rivedere la piccola Uzum a Gaffur.