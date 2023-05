Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Beautiful in programma dal 5 all'11 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che la vita di Steffy Forrester sarà appena a un filo dopo essere rimasta vittima di una sparatoria. Sheila Carter, invece, tenterà il suicidio non riuscendo a sopportare il dolore della morte di Finn.

Beautiful, anticipazioni 5-11 giugno: Steffy lotta per la vita

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 5 a domenica 11 giugno in prima visione tv rivelano che Steffy lotterà per la vita in un letto d'ospedale, tanto che Taylor, Ridge e Thomas la incoraggeranno a non arrendersi al tragico destino.

Anche Liam correrà al capezzale dell'ex moglie, mentre Brooke e Hope discuteranno su chi possa aver fatto una cosa così terribile.

Deacon informerà Sheila che suo figlio Finn è morto nella sparatoria nel vicolo vicino a Il Giardino. L'ex detenuto sarà all'oscuro che la criminale aveva sparato sia a Steffy che al proprio figlio biologico. In ospedale, Li apparirà visibilmente emozionata dopo aver rivisto Finn. La dottoressa proibirà a Sheila di vedere il ragazzo ricordandole che non è suo figlio.

Li rifiuta l'aiuto di Taylor e Ridge

Intanto Ridge veglierà su Steffy pregandola di risvegliarsi. Liam, invece, si commuoverà quando scoprirà che l'ex moglie rischia di morire. In questo frangente, Taylor e lo stilista si offriranno di aiutare Li che invece rifiuterà il loro aiuto in quanto troppo concentrata a salvare la vita della nuora. Proprio quest'ultima supererà le 24 ore in ospedale facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia.

Sheila, invece, cercherà di convincere Taylor a mettere una buona parola con Li per permetterle di dare l'ultimo saluto a Finn. Il vice-capo Baker si recherà in clinica per iniziare le indagini.

Sheila ha intenzione di suicidarsi

Thomas impedirà a Sheila di entrare nella stanza della sorella preferendo interrogarla sulla sparatoria.

La criminale a questo punto entrerà in agitazione quando ripenserà al ferimento di Finn. Un'inquietudine che porterà la donna a prendere una decisione inconsulta. Sheila infatti si recherà sopra il tetto dell'ospedale intenzionata a suicidarsi. Un tentativo che sarà fermato da Taylor, la quale spiegherà di aver sofferto moltissimo quando è morta Phoebe.

Ma ecco, che la madre di Finn trascinerà Taylor nella caduta. Fortunatamente le due donne riusciranno ad aggrapparsi a un cornicione evitando così di cadere al suolo.

Hope tirerà su il morale a Liam terrorizzato dall'idea che Kelly e il piccolo Hayes possano perdere la loro madre dopo la morte di Finn (Tanner Novlan).