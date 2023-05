La soap opera turca Terra Amara prosegue la sua messa in onda. Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, Gaffur Taskin (Bulent Polat) si troverà in una situazione abbastanza complicata dopo essersi sbarazzato del nemico Hatip Tellidere (Mehmet Polat) in maniera involontaria. Il capomastro farà i conti con la furia del padrone Demir Yaman (Murat Ulnamis), che lo prenderà a bastonate quando scoprirà il suo crimine.

Trame turche, Terra amara: Gaffur decide di farla pagare a Hatip

Negli episodi della telenovela, in onda su Canale 5, Gaffur continua a essere ricattato da Hatip, ma prossimamente potrà avere la sua rivincita.

Tutto avrà inizio quando a Cukurova rimetterà piede Rasit Kaya, l’ex braccio destro di Hatip, che oltre a corteggiare di nuovo Fadik rivelerà a Gaffur di essere fuggito su richiesta del suo ricattatore. Rasit farà sapere al capomastro di aver fatto perdere le sue tracce non appena gli inquirenti hanno trovato l’arma con cui è stato assassinato Cengaver.

Gaffur sceglierà di non assicurare Hatip alla giustizia e attuerà un piano per vendicarsi. Con una lettera anonima, il capomastro costringerà Tellidere a dargli tanti soldi, altrimenti lo farà finire in carcere con l’accusa di omicidio. Hatip si presenterà all’appuntamento di Gaffur, ma quando saranno faccia a faccia minaccerà di ucciderlo con la sua pistola: tra i due avrà inizio una scontro e ad avere la peggio sarà Tellidere, che verrà ucciso da Gaffur.

Saniye nota lo strano atteggiamento del marito, Demir furioso con il capomastro

Taskin, sconvolto dalla sua azione, se ne andrà via dal luogo del delitto, senza sapere di essere stato spiato da Sermin. Intanto Naciye, non appena riceverà la richiesta di divorzio dal marito Hatip, sarà decisa a denunciarlo con l’accusa di essere l’assassino di Cengaver: Tellidere sfuggirà alla giustizia in quanto esalerà l’ultimo respiro.

Passerà del tempo e Saniye noterà che Gaffur ha un atteggiamento strano, in più verrà a sapere che Behice lo sta ricattando. La governante chiederà delle spiegazioni al suo amato. Dopo aver tentennato per un po', il capomastro le dirà di aver messo fine all’esistenza di Tellidere. Saniye si preoccuperà perché temerà che il marito possa essere arrestato e sarà consapevole che l’unica persona in grado di evitare questa condanna sia Demir.

Gaffur chiederà aiuto proprio a Yaman, che non reagirà bene quando gli dirà di aver ucciso Tellidere. Demir, in preda alla furia, picchierà il capomastro con un bastone: il ricco imprenditore non avrà alcuna pietà nemmeno quando Gaffur gli chiederà perdono. Nonostante ciò il marito di Zuleyha deciderà di non denunciare Taskin per il bene di Saniye e della piccola Uzum.