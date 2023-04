Le puntate di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, vedranno la fine di uno dei "cattivi" della serie. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Hatip Tellidere troverà la morte per mano di Gaffur: nel tentativo di disarmarlo, l'uomo farà partire accidentalmente un colpo dalla pistola. L'ex capomastro degli Yaman, che non si renderà conto di essere stato visto da Sermin, si sentirà molto in colpa per aver tolto la vita a un uomo.

Gaffur ricatta Tellidere

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un nuovo colpo di scena relativo alla morte di Hatip.

Seguendo la trama della soap turca, la dinamica che porterà all'omicidio di Tellidere prenderà il via con il ritorno in paese di Rasit, il tuttofare che Tellidere aveva allontanato per paura di essere collegato alla morte di Cengaver. Visto che ha terminato i soldi che il capo gli aveva dato, Rasit rientrerà ad Adana dove ricomincerà a corteggiare Fadik. In questo contesto l'uomo avrà modo di parlare con Gaffur e racconterà incautamente di essere stato costretto a fuggire dietro richiesta di Hatip, dopo il ritrovamento dell'arma con cui è stato eliminato Cengaver.

Gaffur comprenderà subito che Hatip si è macchiato dell'omicidio, ma invece di denunciare l'aguzzino alle autorità penserà bene di ricattarlo sotto mentite spoglie, promettendo il suo silenzio in cambio di un'enorme somma di denaro.

Preoccupato, Tellidere si presenterà all'incontro richiesto con una borsa, ma all'interno invece dei soldi metterà solo carta straccia. A questo punto Hatip ci metterà poco a capire che è stato Gaffur a ricattarlo ed estrarrà una pistola con il quale lo minaccerà.

Sermin assiste all'omicidio di Hatip

Gaffur tenterà di disarmare il suo avversario e ci riuscirà, ma allo stesso tempo partirà inavvertitamente un colpo e Hatip resterà ferito a morte.

Ciò che Gaffur non saprà è che Sermin ha visto tutto. La nipote di Hunkar si introdurrà nell'auto del suo amante per accusarlo di non aver chiesto il divorzio alla moglie come aveva promesso. Il colpo di scena, l'ennesimo, sarà dietro l'angolo, perché mentre si consumerà l'omicidio Naciye riceverà i documenti del divorzio che veramente Hatip aveva richiesto.

Infuriata la donna si recherà alla polizia per denunciare il marito per l'omicidio di Cengaver, affermando di aver sentito una conversazione in cui lui stesso lo confessava, ma a questo punto sarà troppo tardi, visto che la polizia troverà Hatip morto. Gaffur resterà segnato dall'omicidio suo malgrado commesso e Saniye non tarderà a rendersene conto. Per scoprire come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.