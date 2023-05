Oggi, venerdì 12 maggio, è andata in onda l'ultima puntata inedita di Uomini e donne: da lunedì prossimo, infatti, il dating-show proporrà un "best of" che chiuderà l'edizione 2022/2023. La chiusura anticipata di quasi 2 settimane rispetto al previsto, sarebbe arrivata su richiesta di Maria De Filippi. Tra i vertici Mediaset, infatti, alcuni non avrebbero gradito questo stop improvviso di uno dei programmi che regala ascolti record a Canale 5 per l'intera stagione tv.

Aggiornamenti sul dietro le quinte di Uomini e Donne

Anche se riviste e siti ne parlano da giorni, ancora non è emerso il motivo per il quale Uomini e Donne è andato in vacanza così presto rispetto al passato: se gli anni scorsi le ultime puntate andavano in onda anche fino all'inizio di giugno, l'edizione 2022/2023 ha salutato il pubblico a metà maggio.

Si è vociferato dell'esigenza della redazione di concentrarsi esclusivamente sulle registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, ma non è mai arrivata la conferma ufficiale.

Un rumor che sta prendendo piede sul web, però, sostiene che ci sarebbe maretta tra Maria De Filippi e alcuni dirigenti Mediaset che avrebbero preferito che il dating-show terminasse a fine mese e non con quasi due settimane d'anticipo rispetto a quando avevano previsto.

La conduttrice, però, sarebbe stata irremovibile nel voler stoppare le riprese nonostante gli ascolti fossero in crescita costante.

Il focus sullo share di Uomini e Donne

Tra i vertici di rete, dunque, ci sarebbe malcontento perché Uomini e Donne è andato in vacanza proprio in un periodo d'oro per i suoi ascolti: la puntata che è stata trasmessa in tv l'11 maggio, ad esempio, ha fatto registrare il 28% di share (per un totale di 3 milioni di spettatori).

Sono numeri molto importanti quelli che il dating-show ha ottenuto durante l'anno ma soprattutto in queste settimane di maggio, quando i siparietti di Tina Cipollari hanno tenuto incollati davanti al televisore tantissimi fan e curiosi.

Consapevole dell'importanza che l'opinionista ha nelle dinamiche del suo programma, Maria De Filippi ha già fatto sapere che è riconfermata nel cast della prossima stagione (stesso discorso vale per Gianni Sperti e Tinì Cansino).

Per rivedere la vamp all'opera, però, il pubblico dovrà aspettare circa quattro mesi: le registrazioni, infatti, riprenderanno a fine estate e andranno in onda su Canale 5 a partire da metà settembre.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Che i vertici Mediaset lo vogliano o meno, lo storico dating-show di Maria De Filippi è in pausa per l'estate e per le prossime due settimane andranno in onda le repliche delle ultime edizioni.

La stagione si è conclusa con un boom di ascolti e il merito è anche del cast che ha animato sia la versione giovani che quella senior del programma. Gianni Sperti ha stilato una pagella sui top e i flop di Uomini e Donne 2022/2023, una specie di classifica che ha visto primeggiare Ida e Gemma tra gli Over e la coppia Lavinia-Alessio tra i ragazzi del Trono Classico.

Il parterre che sarà presentato a settembre dovrebbe essere un mix tra "veterani" e volti nuovi: Armando, Riccardo e Roberta andrebbero verso la riconferma, ma non si escludono dei clamorosi ritorni.

Da settimane, infatti, si vocifera del possibile rientro tra i cavalieri di Giorgio Manetti: il toscano è single da qualche tempo e in un'intervista ha dichiarato che direbbe sì all'eventuale chiamata della redazione.

Per quanto riguarda i tronisti, al momento si sa soltanto che saranno quattro e che tra loro potrebbe figurare qualche vecchia conoscenza del pubblico a casa.