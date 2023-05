In Terra Amara le condizioni di salute di Yilmaz, dopo il grave incidente stradale, sembreranno migliorare, anche se il ragazzo sarà sempre molto debole. Avrà modo di rivedere i suoi cari e di parlare con Fekeli, ma quest'ultimo non potrà immaginare che quella sarà l'ultima conversazione che avrà con Yilmaz: di lì a breve riceverà una telefonata che gli stravolgerà la vita.

Yilmaz passa del tempo con Adnan e Kerem Ali

Dopo l'incidente stradale Yilmaz si sveglierà dal coma, facendo tirare un sospiro di sollievo alla sua famiglia e all'amata Züleyha.

La gioia pervaderà i loro animi, anche perché Yilmaz riprenderà subito a parlare e farà una serie di richieste.

La prima cosa che chiederà sarà vedere i piccoli Adnan e Kerem Ali, così Züleyha e Müjgan si prodigheranno per portarli in ospedale. Passeranno del tempo insieme: dopo la tempesta finalmente risplenderà il sole.

L'ultima conversazione con Fekeli

Tutti saranno felici dei progressi di Yilmaz, anche se il ragazzo sarà ancora molto debole e la prognosi rimarrà sempre riservata. Nonostante le condizioni di salute siano gravi, secondo i medici potrebbe riprendersi molto presto: il ragazzo è giovane e forte, e potrebbe tranquillamente superare anche questa battaglia.

Yilmaz, però, non potrà rimanere da solo, così Züleyha deciderà di vegliarlo per tutta la notte in maniera tale da fargli anche compagnia.

Prima della fine dell'orario delle visite anche Fekeli avrà modo di parlare con lui.

Fekeli a Yilmaz: 'Sarà il primo ad andarsene'

Fekeli gli dirà che non appena sarà dimesso organizzerà una grande festa, dove verrà invitata tutta Çukurova. Yilmaz, però, sarà cauto col pensare al futuro, per questo vorrà assicurarsi alcune cose e tra queste vorrà strappare una promessa a Fekeli: gli deve promettere che se per caso dovesse morire sarà lui a prendersi cura di Müjgan e Kerem Ali.

Fekeli non prenderà bene le parole di Yilmaz: "Non dire sciocchezze, non ti succederà niente". Yilmaz, però, sarà testardo e vorrà sentire Fekeli mentre dice che si prenderà cura di Müjgan e Kerem Ali. Fekeli, però, sarà ben più testardo di lui: "Non ti lascerò anticipare, sarò il primo ad andarsene, non sono pronto a sopportare un'altra morte".

Fekeli scopre che Yilmaz è morto

Fekeli, ovviamente, farà riferimento alla morte della sua amata Hünkar, che è stata uccisa brutalmente da Behice. "Un figlio non dovrebbe mai morire prima di suo padre", continuerà a puntualizzare Fekeli, promettendo a Yilmaz che il giorno dopo sarebbe tornato a trovarlo.

Quello, invece, sarà l'ultimo incontro tra i due. A tarda notte Fekeli riceverà una telefonata che gli annuncerà la morte di Yilmaz: la sua vita non sarà più come prima.