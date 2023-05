La fine della relazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini ha generato la reazione di alcuni volti storici di Uomini e Donne. Nelle ultime ore è stata la dama del Trono Over Aurora Tropea a spezzare una lancia a favore dell'ex tronista, sostenendo come non abbia mai avuto bisogno di avere visibilità poiché è una ragazza pulita e trasparente.

Tramite Instagram, la Tropea ha anche punzecchiato Roberta Di Padua, rivale di Nicole, sostenendo come abbia torto sul conto dell'ex tronista.

Aurora Tropea si schiera con Nicole

Su Instagram, Aurora Tropea ha rivelato cosa pensa della rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

Tropea si è detta dispiaciuta perché nutriva una particolare simpatia sia nei confronti di Nicole che di Carlo Alberto: "Continuerò a mettere la faccia su Nicole, perché è una ragazza dolcissima. Li trovo tutti i due dei bravi e dolcissimi ragazzi". A tutti coloro che hanno insinuato che Santinelli abbia partecipato al programma di Maria De Filippi solo per avere popolarità, la dama ha replicato: "Nicole non ha bisogno di visibilità, è una ragazza pulita e trasparente".

Al contrario, Aurora Tropea ha punzecchiato Roberta Di Padua per i commenti negativi sull'ex tronista: "Non do ragione a lei, non gliela darò mai. E' lei quella che ha bisogno di visibilità, non Nicole".

U&D: l'ex tronista ringrazia pubblicamente Aurora

La presa di posizione di Aurora Tropea non è passata inosservata agli occhi di Nicole Santinelli.

L'ex tronista ha così deciso di ri-condividere sul proprio account Instagram il messaggio della dama di Uomini e donne ringraziandola pubblicamente. Secondo la giovane, tutti nella vita dovrebbero ricevere il sostegno di una persona buona e intelligente come Aurora.

Durante il percorso di Santinelli sul trono, Aurora Tropea in più occasioni aveva preso le sue difese. Il giorno della scelta di Nicole, la stessa dama le aveva fatto recapitare un regalo in camerino.

Il commento di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua, sempre su Instagram, è invece tornata a punzecchiare Nicole Santinelli: secondo lei, era palese come nel breve l'ex tronista avrebbe lasciato il corteggiatore scelto, criticandone inoltre la decisione di avere affidato la propria versione dei fatti ad un audio senza metterci la faccia.

Non contenta, Roberta ha sostenuto come Santinelli abbia deciso di lasciare Mancini solo dopo essere stata ospite a Verissimo e aver fatto un servizio fotografico per una rivista di cronaca rosa incentrando il tutto proprio sulla relazione con l'ex corteggiatore tenuta in piedi, secondo Roberta, solo per motivi legati alla visibilità pubblicitaria che ne stava derivando.