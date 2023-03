Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Fekeli riceverà la telefonata che non si sarebbe mai aspettato di sentire.

Gli verrà comunicato che Yilmaz è morto: non è riuscito a sopravvivere al tragico incidente stradale, nonostante in un primo momento Demir gli avesse salvato la vita. Per Fekeli sarà l'ennesima batosta dopo la morte di Hünkar.

Yilmaz si risveglia dal coma

Dopo l'incidente Yilmaz si risveglierà dal coma. Dopo tanto dolore, parenti e amici potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Züleyha e Fekeli non lo lasceranno da solo nemmeno un attimo.

Yilmaz, appena sveglio, chiederà di poter vedere subito i suoi figli. Così Züleyha e Müjgan si presenteranno lì rispettivamente con Adnan e Kerem Ali.

Nonostante la ripresa, Yilmaz sarà sempre molto debole e la prognosi rimarrà riservata. Züleyha passerà la notte insieme a lui per fargli compagnia, ma anche Fekeli avrà la possibilità di poter conversare con lui.

Yilmaz prova a strappare una promessa a Fekeli

Fekeli dirà a Yilmaz che appena verrà dimesso organizzerà una festa alla quale inviterà tutta Çukurova. Yilmaz, però, non sarà per niente positivo, anzi chiederà a Fekeli di occuparsi di Müjgan e Kerem Ali se gli dovesse succedere qualcosa di brutto. Fekeli cambierà subito argomento, tuttavia Yilmaz insisterà per fargli mantenere la promessa.

Fekeli gli dirà che sarà lui il primo ad andarsene: "Un figlio non deve mai morire prima di un padre". In realtà l'uomo sarà psicologicamente provato: ha appena seppellito Hünkar, non riuscirebbe a sopportare un altro lutto. Fekeli saluterà Yilmaz e tornerà a casa, ma non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima chiacchierata con lui.

Al ranch di Fekeli apprendono che Yilmaz non ce l'ha fatta

Nonostante i medici abbiano detto a Fekeli che Yilmaz si sarebbe ripreso, lui ha sempre avuto un cattivo presentimento. Dopo aver lasciato l'ospedale andrà a casa e durante la notte squillerà il telefono. Fekeli, Müjgan, Fikret e il personale domestico si recheranno subito nell'atrio.

Fekeli guarderà il telefono squillare, Fikret gli chiederà se vuole che risponda lui, ma alla fine sarà il padre di Yilmaz a sollevare la cornetta.

Purtroppo non ci saranno buone notizie, il viso di Fekeli esprimerà solo dolore. Tutti i presenti capiranno che è accaduto il peggio: Yilmaz è morto. Fekeli cadrà a terra in ginocchio e comincerà a piangere sconsolato. Anche Müjgan rimarrà scioccata e Fikret non riuscirà a trattenere le lacrime per la morte di suo cugino. Sarà un momento duro per tutti e Fekeli, nel giro di poco tempo, si ritroverà ad affrontare l'ennesimo lutto.