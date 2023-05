Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 26 maggio su Canale 5, due malfattori cercheranno di impadronirsi delle terre e delle aziende di Cukurova con l'aiuto di Hatip, così Fekeli e Yilmaz si alleeranno con la famiglia Yaman per sventare la minaccia. Successivamente, durante un incontro con gli imprenditori della camera di commercio, Ali Rahmet informerà gli uomini d'affari sul losco piano dei due malviventi. Infine questi ultimi minacceranno Hatip che, per non subire alcuna ritorsione, scaricherà la colpa su Ali Rahmet.

Fekeli e Yilmaz si alleano con la famiglia Yaman in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Fekeli e Yilmaz decideranno di allearsi con Demir e Hunkar per il bene di Cukurova. Infatti Ali Rahmet ha, per caso, scoperto che due delinquenti stanno cercando di impadronirsi dei terreni e delle aziende del paese. Peraltro questi malavitosi potranno anche contare sull'aiuto del presidente della camera di commercio, che è stato corrotto per aiutarli nel loro piano.

Intanto durante un incontro fra gli imprenditori di Cukurova alla camera di commercio Fekeli (spalleggiato da Demir e Yilmaz) informerà i presenti sul progetto dei loschi individui.

Fekeli cade nel mirino dei due malviventi in Terra Amara

Ali Rahmet convincerà gli imprenditori a rifiutare qualsiasi offerta proveniente dai malviventi. A questo punto per Hatip non si metterà affatto, bene poiché non potrà più aiutare i suoi ricattatori. Il signor Aga, per scampare alle ritorsioni che la situazione potrebbe causargli, indicherà proprio Fekeli come ostacolo dell'impedimento del progetto.

Di conseguenza, il padrino di Yilmaz verrà preso di mira.

Infine Saniye si recherà dal marito di Naciye assicurandogli che si farà carico del debito di Gaffur e chiederà a quest'ultimo di scusarsi personalmente con Cetin.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda giovedì 25 maggio, Fekeli nella locanda di Ferhat scopre due uomini intenti a parlare di un grosso progetto per comprare la raffineria Huluisi e impadronirsi delle terre di Cukurova.

L'uomo apprende anche che i due malviventi stanno raccogliendo informazioni sugli imprenditori di punta del paese. Successivamente Ali Rahmet informa Hunkar e Demir della possibile minaccia.

Infine, la gelosia e l'ossessione di Mujgan Hekimoglu nei confronti di Zuleyha non si placa e la dottoressa è sempre più convinta che tra la signorina Altun e suo marito Yilmaz vi sia una relazione sentimentale segreta.