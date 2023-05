Le anticipazioni di Un posto al sole in onda da lunedì 29 maggio a giovedì 1°giugno su Rai 3 alle 20:50, promettono diversi colpi di scena. La trama della settimana vedrà Mariella (Antonella Prisco) e Guido partire per una crociera e dimenticare almeno per un po' le tensioni.

Intanto Manuela cercherà di trovare un nuovo amore dopo l'ennesima delusione avuta da Niko: la giovane Cirillo rimarrà affascinata da Costabile, ma non avrà il coraggio di mettersi di nuovo in gioco. Nel frattempo Lara continuerà la sua lotta per riconquistare Ferri, ma il suo piano verrà minacciato dalla presenza di Ida, la vera madre di Tommaso.

Un posto al sole, puntate 29 maggio al 1 giugno: Ida vuole mettere Lara in difficoltà

Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 29 maggio al 1° giugno, Ida sarà pronta a presentarsi a Palazzo Palladini per mettere Lara in grande difficoltà: Martinelli dovrà trovare il modo di gestire la presenza della donna a casa sua e convincerla a non svelare che le ha venduto il bambino. Lara sarà disposta a tutto per tenere il piccolo Tommaso, ma la vera madre non pare intenzionata a permetterglielo. Nonostante le resistenze di Martinelli, la donna vorrà rivendicare i suoi diritti e rischierà di smascherare tutti i progetti di Martinelli davanti a Roberto.

Nel frattempo, Manuela (Gina Amarante) cercherà di dimenticare Niko e la loro storia fallita, ma all'improvviso si illuderà che tra lei e l'uomo ci sia un riavvicinamento.

Manuela delusa da Niko

Nonostante sia affascinata da Costabile, la giovane Cirillo non si sentirà pronta a rimettersi in gioco dopo la delusione avuta da Niko. L'atteggiamento di Manuela lascerà intendere che la ferita è ancora aperta e che il suo processo di guarigione richiederà ancora tempo e pazienza.

Infanto Guido verrà accusato di infedeltà a causa di un piano ordito da Sergio, che rischierà di mettere in pericolo la sua relazione con Mariella, proprio alla vigilia di una crociera insieme.

Quindi Guido dovrà convincere la sua fidanzata della propria innocenza, solo dopo i due potranno godersi la loro vacanza.

Luca potrebbe essere malato

Angela e Franco saranno pronti a partire da Napoli e Giulia si ritroverà da sola alla Terrazza. La donna dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per non cadere nella nostalgia e nella solitudine.

Infine il dottor Luca si troverà ad affrontare una situazione assai difficile a livello emotivo che indicherà con probabilità un grave problema di salute.