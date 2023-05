Terra Amara risulta in programma anche nei giorni 12 e 13 maggio. Ci sarà un investimento e uno dei personaggi finirà in ospedale. La vittima sarà Azize, la quale sarà presa in pieno dall'auto di Yilmaz. La vicenda porterà l'uomo a telefonare la sua ex Zuleyha, provocando una forte reazione in Mujgan. E mentre anche Demir avrà di che essere urtato, Sabahattin apprenderà di essere stato denunciato. A causa dell'accaduto ad Azize, a farne le spese sarà soprattutto Fadik.

Terra amara episodio 12/5: Naciye scopre di Hatip e Sermin

Nell'episodio di Terra amara, in onda su Canale 5 venerdì 12 maggio, Rasit si recherà in polizia assieme ad Hatip per farsi prendere le impronte digitali.

Intanto Naciye origlierà una conversazione tra Sermin e Fusun, nel quale trapelerà la relazione con Hatip e non solo. Quando Naciye verrà a sapere persino dei programmi futuri della coppia, ossia quello di fare un viaggio ad Antalya, andrà in escandescenze e farà una scenata. Una volta rientrata a casa, deciderà di donare ai bisognosi una serie di oggetti appartenenti ad Hatip, minacciando all'uomo di privargli di ogni cosa qualora dovesse continuare a frequentarsi con Sermin.

Terra amara puntata 13/5: Zuleyha accusa Demir, Hunkar in ospedale

Sabato 13 maggio Terra amara andrà in onda alle ore 15. Zuleyha nutrirà dei sospetti su Demir, in quanto reputerà che suo marito dedichi maggiore spazio e attenzione alla piccola Leyla, trascurando Adnan.

Hunkar non esiterà a far visita all'amato Fekeli, collassato a causa di un infarto. Una volta giunta in ospedale, la madre di Demir vedrà l'uomo inerme, sedato sul lettino. Successivamente incontrerà Behice, la quale le vomiterà addosso tutto il disprezzo che prova per lei.

Azize investita da Yilmaz, Mujgan turbata

Il russare di Fadik finirà per urtare Azize, sciupandole il sonno.

Senza farsi vedere, la donna uscirà per andare a dormire in un altro posto ma sarà investita dall'auto di Yilmaz. Quest'ultimo non esiterà a soccorrerla, portandola in ospedale e donandole il suo stesso sangue. Il gesto, però, finirà per mandare in bestia Demir.

Intanto Yilmaz telefonerà Zuleyha per metterla al corrente dell'accaduto, finendo per turbare nel profondo Mujgan.

Quest'ultima si sfogherà con Zuleyha e Yilmaz.

Colpevole di non aver saputo badare adeguatamente Azize, Fadik verrà licenziata da Demir. Soltanto grazie all'intervento di Hunkar la donna verrà reintegrata in cucina.

Uzum si ritroverà a parlare con la defunta madre sulla sua tomba, finendo per sconcertare Saniye. Gaffur, mentre dovrà fare gli straordinari presso un ristorante contro la sua volontà, finirà per maledire Hatip, pur dovendoli restituire una gigantesca somma di denaro.

Sermin cercherà il perdono di Behice, perciò le confiderà un segreto legato alla famiglia Yaman.

Mentre Juide sarà sulle tracce dell'assassino di Cengaver, Sabahattin vorrà chiarire con l'amata ma scoprirà di essere stato denunciato da Sermin.

Poco dopo sopraggiungerà quest'ultimo, che lo minaccerà di vuotare il sacco con Betul.

Fekeli, che ha ascoltato le minacce mosse da Behice a Hunkar, non potrà fare a meno di chiedersi che cosa intendesse dire. Sarà così che Behice lo metterà al corrente del segreto appreso da Sermin.