Durante gli appuntamenti con Sei sorelle che andranno in onda mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 maggio su Rai1 alle 16:05, Salvador otterrà una proroga per la consegna dell'ordine alle terme senza consultare Diana. Questo, però, causerà una forte discussione tra i due. Nel frattempo, Don Luis chiederà di poter vedere la signorina Francisca. Più tardi, la quarantena terminerà sia in fabbrica che a casa delle sorelle Silva, ma le condizioni di salute di Francisca non accenneranno a migliorare. Successivamente, le sorelle Silva dovranno prepararsi alla possibilità di dire addio definitivamente alla cantante.

Intanto, il lavoro in fabbrica riprenderà normalmente. Nella parte finale, Bejamin tornerà a lavoro nonostante la sua cecità, mentre Francisca inizierà una lentissima ripresa. Infine, Diana scoprirà un furto all'interno della cassaforte, ma Salvador non oserà confessare di essere il colpevole.

Salvador e Diana hanno una forte discussione in Sei Sorelle

Nella puntata di Sei Sorelle che andrà in onda mercoledì 10 maggio, a Salvador verrà concessa una proroga per la consegna di un ordine. Nello specifico, l'uomo riuscirà ad ottenere più tempo per l'ordine alle terme che potrà essere recapitato senza che Diana venga consultata tempestivamente. Tuttavia, la donna lo scoprirà e questo scatenerà una forte discussione tra i due.

Nel contempo, Don Luis esprimerà la sua volontà di poter vedere Francisca, le quali condizioni di salute non accenneranno ad alcun miglioramento. Infine, la quarantena a casa delle sorelle Silva e in fabbrica terminerà.

Le condizioni di salute di Francisca preoccupano le sorelle Silva

Successivamente, nella puntata che andrà in onda giovedì 11 maggio, la famiglia e i più cari amici di Francisca si prepareranno a doverle dare un ultimo saluto prima che la donna possa esalare il suo ultimo respiro.

Infatti, le condizioni di salute saranno sempre più critiche per la cantante. Nel frattempo, il lavoro in fabbrica riprenderà il suo normale svolgimento e tutti i dipendenti torneranno dopo la chiusura per quarantena.

Diana scopre un furto all'interno della cassaforte in Sei Sorelle

Nell'ultima puntata settimanale che verrà trasmessa venerdì 12 maggio, Benjamin tornerà a lavorare in fabbrica nonostante la sua cecità.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Francisca miglioreranno leggermente e la donna inizierà una lentissima ripresa. Infine, la signorina Diana scoprirà un furto: mancano dei soldi dalla cassaforte della fabbrica e penserà che sia stato un operaio. Ciononostante, il vero colpevole, Salvador, non oserà confessare la verità.