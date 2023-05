Che cosa succede nella puntata di Un posto al sole in onda domani, mercoledì 10 maggio 2023 su Rai 3? Le anticipazioni del nuovo episodio si concentrano sulle conseguenze inevitabili della partenza di Marina, che ha deciso di lasciare Napoli per raggiungere Elena e Alice a Londra. La sua scelta è arrivata dopo aver ascoltato la registrazione del dialogo avvenuto tra Roberto e Lara, che ha puntato il dito sul suo matrimonio infelice e sul fatto che non potrà mai dare dei figli al marito, essendo una donna ormai vecchia.

Parole che hanno colpito nel profondo Marina, inutilmente consolata da Ferri.

''Chi tace acconsente'', ha detto una disperata Giordano a Roberto, nel momento in cui gli ha chiesto se davvero non avesse alcuna intenzione di formare una famiglia con Lara e Tommaso. Che cosa succederà ora?

Nel frattempo, Angela ha confidato a sua mamma Giulia di aver saltato di nuovo il ciclo ma di non essere incinta, dal momento che non ha rapporti con Franco da diverso tempo, fatto che ha confessato anche a Viola. Dietro a questo ritardo ci sono problemi di salute oppure è solo stress, come spera Giulia?

Un posto al sole episodio di domani 10 maggio 2023, anticipazioni e trame

Si fanno sempre più interessanti le puntate di Un posto al sole, soprattutto per la situazione di grande tensione che si è creata tra Marina e Roberto.

Lara sta portando avanti da tempo il suo piano finalizzato a creare una famiglia con Ferri e allontanando la rivale Giordano una volta per tutte. La determinazione è tale che Lara è arrivata a far del male al piccolo Tommaso, vittima della sua follia.

Ferri si troverà completamente da solo dopo che Marina, stanca delle sue scelte che portano di fatto verso Lara, avrà organizzato il suo viaggio a Londra, sperando di trovare un po' di pace.

Roberto si troverà dunque a riflettere sul suo effettivo comportamento che ha portato a questa frattura.

Nel frattempo la tensione tra Giulia e Ornella non si placherà. Giulia ha omesso alla sua amica il fatto che il posto da primario potrebbe essere preso da Luca, cosa che ha irritato parecchio Ornella. Per cercare di far sorridere di nuovo la moglie, Raffaele le farà una sorpresa.

Mariella ha nascosto a Cerruti che andrà in crociera, facendolo restare davvero male. Sasà si confiderà con una persona che si rivelerà essere un buon amico. Infine, la tensione di Angela sarà ancora alle stelle, visto che non si spiegherà la reale causa dei suoi ritardi.

Dove rivedere la puntata di Un posto al sole del 10 maggio 2023

Come di consueto, la puntata di Un posto al sole di domani, mercoledì 10 maggio 2023, andrà in onda su Rai 3 alle 20:50.

Chi si fosse perso l'episodio può collegarsi poco dopo sul portale RaiPlay per vedere la replica.