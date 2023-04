A Terra amara presto ci saranno momenti ad altissima tensione come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia. Al centro dell'attenzione ci sarà la guerra tra Demir e Yilmaz per il piccolo Adnan e a farne le spese sarà proprio il bambino. Mentre i due protagonisti discuteranno a casa Yaman, infatti, il figlio di Zuleyha si ferirà giocando con la pistola di Demir e finirà in gravi condizioni in ospedale. La paura di perdere il bambino farà riconciliare Hunkar con suo figlio e farà prendere una decisione inaspettata a Zuleyha. La donna comunicherà a Yilmaz e Demir che dovranno uscire dalla sua vita.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz rivendicherà il diritto di stare con suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Demir sarà furioso perché scoprirà che Yilmaz è a corrente che Adnan è suo figlio. Temendo che il figlioccio di Fekeli possa rivendicare la paternità del bambino, il marito di Zuleyha si affretterà a preparare la cerimonia di circoncisione. Quando Yilmaz verrà a sapere che il piccolo Adnan sarà circonciso, farà di tutto per impedirlo e si recherà a casa Yaman furioso. "Se mi dai mio figlio me ne vado", dirà Yilmaz puntando una pistola a Demir che non avrà nessuna intenzione di rinunciare al bambino. La discussione coinvolgerà anche Zuleyha e Hunkar, ma proprio quando i protagonisti saranno impegnati a difendere le proprie ragioni saranno interrotti da uno sparo.

Anticipazioni prossime puntate: Adnan sarà in gravi condizioni

Nelle prossime puntate di Terra amara le voci concitate dei protagonisti saranno interrotte da uno sparo proveniente dalla stanza in cui si troverà il piccolo Adnan e Zuleyha, Demir, Yilmaz e Hunkar si precipiteranno al piano di sopra. Presto i protagonisti scopriranno che il bambino si è sparato giocando con la pistola di Demir e sarà portato urgentemente in ospedale.

Tutti saranno molto preoccupati e temeranno per la vita del piccolo Adnan che sarà sottoposto a un delicato intervento e questa occasione sarà motivo di riflessione.

Zuleyha caccerà dalla sua vita sia Yilmaz che Demir, stanca delle loro guerre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate il piccolo Adnan rischierà la vita sparandosi per gioco con la pistola di Demir e in ospedale la paura prenderà il sopravvento.

Hunkar andrà a consolare suo figlio e tra i due finirà la guerra che per mesi li aveva tenuti lontani. Zuleyha sarà disperata e pregherà che Adnan si salvi, ma arriverà anche a prendere una decisione inaspettata. Quando i medici rassicureranno i protagonisti sulla salute del bambino, ci sarà un abbraccio tra Hunkar e sua nuora. Demir e Yilmaz, invece, continueranno a battibeccare fino a quando Zuleyha, stanca, dirà ad entrambi di uscire dalla sua vita e da quella di Adnan. "Nessuno sarà nella mia vita o in quella di mio figlio", chiarirà la donna che per colpa della rivalità tra i due uomini ha rischiato di perdere per sempre il suo bambino.