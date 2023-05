I colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara continuano a stupire. Le anticipazioni delle prossime puntate in programmazione su Canale 5 raccontano che Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) spiazzerà tutti quando farà sapere di essere nuovamente incinta. Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) negherà di essere il padre del bambino.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha apprende che Mujgan è in dolce attesa

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Yilmaz inizierà a organizzare la fuga con Zuleyha (Hilal Altinbilek), dopo aver appreso di essere il vero padre di Adnan.

Altun e il suo amato desisteranno dal loro proposito a causa dell’intromissione di Demir (Murat Unalmis), che impedirà alla moglie di andarsene da Cukurova. In più Zuleyha farà notare a Yilmaz che Mujgan potrebbe cadere nello sconforto totale qualora dovesse decidere di portare con sé il figlio Kerem Ali. Yilmaz, però, sarà deciso a separarsi dal secondogenito e questo suo sacrificio verrà scoperto dalla dottoressa Hekimoglu, che dopo aver ascoltato una conversazione tra Zuleyha e Yilmaz andrà nel panico più totale.

Parecchio scossa, Mujgan entrerà in una farmacia in cui ci sarà anche Altun: a sorpresa la dottoressa annuncerà di aspettare il secondo figlio, spezzando il cuore della rivale.

Altun rimane delusa dall’ex, Yilmaz su tutte le furie con la moglie

Zuleyha scopre che Mujgan è incinta di nuovo, così chiederà delle spiegazioni a Yilmaz: l'ha incolpata di avere dei rapporti intimi con il marito Demir, quando lui ha fatto la stessa cosa con Mujgan. Akkaya rimarrà senza parole quando Altun lo metterà al corrente della seconda gravidanza di Mujgan.

L’ex meccanico si recherà in fretta alla tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e si infurierà con la consorte quando gli confermerà di essere in stato interessante. Yilmaz assicurerà di non poter essere il padre della creatura che porta in grembo, visto che ormai non hanno rapporti da mesi.

La dottoressa Hekimoglu farà presente ad Akkaya di essersi gettato tra le sue braccia dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo a un evento.

A difendere la fanciulla ci penserà la zia Behice (Esra Dermancioglu), rimproverando Yilmaz. A cercare di far ragionare quest’ultimo sarà anche il padrino Fekeli, dicendogli che potrebbe aver passato veramente una notte di passione con la moglie. Akkaya non si lascerà condizionare, dato che sarà sempre più convinto di non essere stato in intimità con la moglie Mujgan.