Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno cercando di ricucire un rapporto. In un video pubblicato su Instagram i due ex hanno lanciato un appello a tutti i fan chiedendo di non essere invadenti, spiegando che la pressione stava portando a rovinare di nuovo il loro rapporto, mentre recentemente hanno ritrovato una certa sintonia.

La richiesta di Nikita e Diamante

Di recente è circolata la voce che Nikita Pelizon e Matteo Diamante dopo essersi ritrovati si erano nuovamente allontanati. A fare chiarezza sul loro rapporto ci hanno pensato i due diretti interessati tramite un video pubblicato su Instagram: "Sono state settimane folli".

L'ex coppia ha ammesso di voler ricucire il rapporto che in passato si era sfaldato ma non ha nascosto che la pressione dei fan stava per rovinare nuovamente tutto.

Nikita ha detto che spesso capita di allontanarsi per alcune incomprensioni, ma oggi lei e Diamante sentono di essere più maturi rispetto al passato: "Il mondo va veloce, ma noi vogliamo fare le cose con maturità".

Poi hanno fatto un appello ai fan: "Questa settimana di silenzio nostra e vostra è stata perfetta. Perciò siamo qui per dirvi che non abbiamo litigato, costruiamo o per lo meno di proviamo". Entrambi hanno ribadito di non volere pensare al futuro, ma di voler vivere il rapporto giorno per giorno, senza poter escludere che fra un mese o un anno, uno dei due scapperà nuovamente.

Matteo e Nikita pubblicano un video per chiarire la situazione del loro rapporto:



“Grazie della vostra comprensione

e di questo silenzio makita (e non)

perché ci permette di costruire

senza pressioni in questo momento delicato.

Vi vogliamo bene.

Un abbraccio,

Nikita e Matteo”… pic.twitter.com/IBNNo1GpG7 — Viva il trash (@vivailtrashhh) May 21, 2023

Infine Nikita e Matteo hanno ribadito il loro appello, chiedendo ai fan di non essere invadenti: "Senza quell'onda di pressing, è stata perfetta".

Il passato di Nikita e Matteo

Nikita Pelizon e Matteo Diamante hanno avuto una relazione di sette anni in passato: all'epoca avevano partecipato in coppia anche al Reality Show Ex on the beach.

Durante la recente partecipazione della modella al Grande Fratello Vip 7, poi Matteo è entrato nella casa come ospite e ha avuto modo di riallacciare il rapporto con lei.

Terminato il reality show i due hanno proseguito la frequentazione, fino ad arrivare all'appello nei confronti dei fan.

Nikita Pelizon verso l'Isola dei famosi

Nel frattempo, Nikita Pelizon è volata in Honduras [VIDEO] all'Isola dei famosi: non diventerà una concorrente, ma farà una sorpresa alla sua amica Helena Prestes che sembra vivere un momento delicato in questo momento del gioco.

Oltre a Nikita arriverà in Honduras anche Aldo Montano: il campione olimpico di scherma cercherà di dare dei preziosi consigli ai naufraghi, in modo da affrontare al meglio la sopravvivenza sull'isola. L'arrivo di Nikita e Aldo al reality show condotto da Ilary Blasi è previsto per la puntata di questo lunedì 22 maggio.