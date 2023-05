Nuovo colpo di scena in arrivo a Terra Amara. Durante le puntate della terza stagione Gaffur, allettato dalla ricompensa offerta da Demir a chiunque trovi l'assassino di Hunkar, comincerà a indagare per conto suo sulla morte della matrona. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la scoperta che farà l'ex capomastro sarà sconcertante: si troverà tra le mani il fascicolo, consegnato dall'investigatore a Hunkar, che comprova che Behice ha ucciso i suoi due ex mariti. Gaffur si convincerà che la zia di Mujgan sia la colpevole della morte della signora Hunkar, ma mentre porterà le prove alla moglie per capire come muoversi, incontrerà la perfida Behice che lo minaccerà e si approprierà delle prove contro di lei.

Demir offre una ricompensa chiunque trivi l'assassino della madre

Proseguono le anticipazioni di Terra amara relative alle indagini che Gaffur condurrà per scovare l'assassino della sua padrona. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha si convincerà che a uccidere la suocera sia stata Behice. Altun accuserà pubblicamente la donna e le sue parole colpiranno Fekeli, il quale capirà la colpevolezza della sua ospite. Per queste ragioni caccerà Behice, che pur di non lasciare il paese metterà in scena un'aggressione ai suoi danni. Il complice della donna però farà partire per errore un colpo e Behice si ferirà gravemente, ma con un'operazione riuscirà a salvarsi.

In ogni caso la zia della dottoressa, con una serie di sotterfugi, riuscirà ad allontanare da sé ogni sospetto.

A questo punto Demir, convinto che la polizia non stia facendo abbastanza per trovare l'assassino della madre, durante una conferenza stampa offrirà un milione di lire turche a chiunque, attraverso indagini private, gli porti il colpevole.

La ricompensa economica alletterà molti paesani, tra tutti Gaffur che, potendo girare liberamente per la tenuta, comincerà a fare delle indagini, fino a giungere a un cassetto chiuso a chiave che forzerà: la sua scoperta sarà sconcertante.

Behice minaccia Gaffur

Gaffur troverà il fascicolo di Hunkar, che prova che Behice ha ucciso i suoi precedenti mariti.

A questo punto Gaffur capirà che la zia di Mujgan ha eliminato anche Hunkar, ma mentre correrà da Saniye per ragionare sul da farsi, Gaffur incontrerà proprio Behice la quale, riconoscendo il fascicolo con il quale la matrona l'aveva minacciata, bloccherà l'uomo.

Behice minaccerà Gaffur di rivelare a tutti che lui ha ucciso Hatip Tellidere, così il marito di Saniye andrà nel panico, il tempo necessario perché la donna gli sottragga i documenti. In questo modo l'uomo non avrà più nulla per accusarla e ancora una volta Behice l'avrà vinta, almeno per ora.