Le anticipazioni di Terra Amara relative alla terza stagione proseguono con un'inaspettata alleanza che ancora una volta rischierà di compromettere i precari equilibri tra i protagonisti della soap. Come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, poco prima della partenza per la Germania con Zuleyha, Yilmaz deciderà di vendere tutti i suoi possedimenti alla matrona degli Yaman per avere liquidità, e poter intraprendere più tranquillamente la nuova vita con la sua amata e i figli. Il fallimento della fuga però rischierà di mettere in pericolo il suddetto accordo, soprattutto dopo la rappacificazione tra Hunkar e Demir.

Cosa deciderà di fare la suocera di Zuleyha?

Il fallimento del piano di Yilmaz e Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un particolare accordo che stringeranno segretamente Yilmaz e Hunkar. Seguendo la trama della soap turca, dopo che Yilmaz scoprirà che Adnan è suo figlio, si infurierà per aver saputo dopo così tanto tempo la verità sul figlio, ma poi deciderà di scappare da Adana verso la Germania portando con sé non solo Zuleyha e Adnan, ma anche i rispettivi figli nati dai loro matrimoni. Il viaggio sarà appoggiato perfino da Hunkar la quale in rotta con il figlio, colpevole di aver mantenuto i rapporti con l'ex amante del defunto padre, deciderà di aiutare la coppia a fuggire.

Il tentativo di rifarsi una nuova vita, però, andrà incontro al fallimento: il giorno previsto per la partenza, Demir bloccherà l'auto di Zuleyha impedendole di fatto di recarsi al luogo dell'appuntamento. Dopo averla attesa invano, Yilmaz capirà che ancora una volta la possibilità di stare con la donna che ama gli è stata negata e si recherà da Hunkar.

Convinto che la matrona li abbia traditi, Akkaya la trascinerà in un capanno e proverà a bruciarla via, ma poi deciderà di desistere dal suo piano non volendo altri morti sulla coscienza.

Il patto tra Hunkar e Yilmaz

Successivamente anche Zuleyha, armata di coltello proverà, a far fuori la suocera, ma verrà fermata appena in tempo da Sevda, la quale informerà Altun che è stata Sermin a spifferare a Demir del suo tentativo di fuga.

Zuleyha e Hunkar si riappacificheranno, ma ben presto un nuovo evento scuoterà le vite di tutti. Durante una lite tra Yilmaz e Demir, il piccolo Adnan si ferirà con una pistola lasciata incustodita. L'apprensione per la vita del bimbo permetterà a Demir e Hunkar di riavvicinarsi, ma ciò farà da apripista a nuove dinamiche, visto che Yaman sarà all'oscuro di un patto stretto in precedenza tra la madre e il suo nemico.

Alla vigilia della fuga poi fallita, Hunkar acquisterà da Yilmaz tutti i suoi averi per dare la possibilità alla coppia di amanti di lasciare il paese con un gruzzoletto consistente, facendo promettere alla matrona di non rivelare nulla del loro accordo. Hunkar manterrà il segreto come prestabilito oppure rivelerà tutto al figlio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.