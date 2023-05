Cambio di programmazione in casa Mediaset. Nel pomeriggio di lunedì 8 maggio Uomini e donne non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso uno speciale di Amici. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente a partire da martedì 9 maggio, per quella che potrebbe essere l'ultima settimana di programmazione.

Uomini e donne lascia il posto allo speciale di Amici l'8 maggio

Brutte notizie per i fan di Uomini e donne. Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione del pomeriggio di lunedì 8 maggio. Il dating show di Maria De Filippi si prenderà una pausa: al suo posto verrà trasmesso uno speciale di Amici.

Una decisione presa anche in vista della finale del talent, in programma domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori torneranno su Canale 5 nel pomeriggio del 9 maggio.

U&D chiude in anticipo: l'ultima puntata il 12 maggio

Proprio l'8 e il 9 maggio sono in programma le nuove registrazioni di Uomini e donne, puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 durante le corrente settimana. Secondo quanto riportato da Tv Blog, Uomini e donne dovrebbe concludere in anticipo questa stagione. L'ultima puntata andrà in onda venerdì 12 maggio. Da lunedì 15 maggio Mediaset trasmetterà una sorta di best of di questa stagione di Uomini e donne, quindi i fan del programma non rimarranno a bocca asciutta.

Detto questo, sembra chiaro che le registrazioni in programma per le giornate dell'8 e del 9 maggio siano le ultime di questa stagione. Nulla è ancora stato confermato, ma se davvero Uomini e donne dovesse salutare il pubblico già a metà maggio, è chiaro che in queste ultime registrazioni i due tronisti saranno chiamati a fare le loro rispettive scelte.

Le scelte di Nicole e Luca nelle prossime puntate di U&D

Nicole Santinelli e Luca Daffrè si apprestano a concludere la loro esperienza a Uomini e donne. Luca ha iniziato il percorso da poche settimane e potrebbe pure decidere di non fare nessuna scelta. Discorso diverso per Nicole, che già da tempo si ritrova con i due corteggiatori Carlo e Andrea.

Uno di loro due dovrebbe essere la scelta. Le sorprese, però, sono sempre dietro l'angolo. La tronista potrebbe pure decidere di terminare il percorso senza scegliere oppure potrebbe pure sentirsi dire un bel "no" dalla scelta. Non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo. Si ricorda che su Witty Tv possono essere recuperate le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i protagonisti sia del Trono Over che di quello Classico.