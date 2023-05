Nelle prossime puntate della terza stagione di Terra Amara, Zuleyha darà prova di una grande forza d'animo, rendendo orgoglioso il marito Demir. Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, quando per l'ennesima volta il suo sogno d'amore con Yilmaz si infrangerà a seguito della notizia della seconda gravidanza di Mujgan, Altun deciderà di prendere in mano la sua vita e archiviato il futuro deciderà di gestire la tenuta Yaman. Prendendo di fatto il posto della defunta Hunkar, Zuleyha mostrerà di avere uno spiccato senso degli affari.

Zuleyha prende il posto che un tempo era di Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura della protagonista Zuleyha. Seguendo la storyline della soap turca, Zuleyha scoprirà che Mujgan è in attesa del suo secondo figlio. Sebbene Yilmaz proverà in tutti i modi a spiegarle che non può essere lui il padre del bimbo che la moglie porta in grembo, Altun si sentirà tradita ed offesa visto che solo pochi giorni prima Akkaya le avrà rinfacciato di vivere dei momenti di intimità con Demir. Per tale ragione, Zuleyha prenderà una decisione molto importante: chiuderà per sempre con Yilmaz e comunicherà all'uomo di non voler più fuggire con lui.

A quest'evento seguiranno alcuni giorni in cui Zuleyha sarà molto abbattuta e Demir non potrà non notare i frequenti pianti della moglie.

Successivamente, però, quest'ultima cercherà di rimboccarsi le maniche accettando di non poter stare al fianco del suo grande amore Yilmaz. Così, per dimostrare la sua gratitudine agli operai della tenuta, Zuleyha deciderà di cominciare a occuparsi della gestione quotidiana della villa, contando sul prezioso aiuto di Saniye.

Demir orgoglioso della moglie

Naturalmente, Demir sarà favorevolmente colpito dal cambio di atteggiamento della moglie e sarà molto orgoglioso di lei. Al contrario, Yilmaz sarà amareggiato nel sapere che Zuleyha ha preso il posto della suocera defunta ritenendo che questo segni un allontanamento definitivo da lui. Per questa ragione, intenzionato a non perdere la donna della sua vita, Yilmaz le prometterà che riuscirà a dimostrarle molto presto che non è lui il padre del figlio della dottoressa.

Altun, però, non darà credito alle parole di Akkaya e lo inviterà a non abbandonare la moglie e i suoi figli, anzi lo spingerà ad occuparsi della sua famiglia.

Tra Yilmaz e Zuleyha sembrerà davvero finita per sempre, ma presto una scoperta del protagonista mescolerà nuovamente le carte in tavola. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.