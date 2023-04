I colpi di scena a Terra amara sono all'ordine del giorno e presto a casa Yaman ci sarà ancora una volta aria di guerra. Demir vedrà un filmato girato da Mujgan che riprende Zuleyha in compagnia di Yilmaz e caccerà via di casa la moglie, impedendole di vedere i figli. Questa situazione distruggerà Zuleyha, che si vendicherà sparando al marito. Demir si ritroverà in fin di vita in ospedale e Hunkar sarà disperata all'idea di perderlo, ma nello stesso tempo si pentirà di tutto il male fatto alla nuora e si riavvicinerà a Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha allontanata dai figli e dalla tenuta

Le anticipazioni di Terra Amara, provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia, raccontano che presto a casa Yaman arriverà un altro terremoto a far crollare l'armonia data dall'arrivo della piccola Leyla. Mujgan filmerà Zuleyha in compagnia di Yilmaz e non esiterà a mandare il nastro a Demir, che sarà a dir poco furioso nel vedere quelle immagini. Il signor Yaman non tollererà la vicinanza della moglie al suo ex fidanzato e senza sentire ragioni prima la porterà in un bosco e la ferirà, poi la caccerà dalla tenuta impedendole di vedere i figli. Per Zuleyha quest'ultima sarà una punizione insopportabile e sarà distrutta.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha sparerà a Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha troverà ospitalità da Fekeli, ma il suo intento sarà quello di vendicarsi di Demir per tutto il male subito. Per questo si recherà a Villa Yaman con una pistola, e farà fuoco contro il marito davanti agli occhi increduli di Hunkar e Sabahattin, che proveranno a farla ragionare.

Zuleyha sparerà a Demir con lo scopo di ucciderlo, ma l'uomo resterà gravemente ferito e finirà in ospedale. Hunkar sarà in pena per il figlio che lotterà tra la vita e la morte, e in questi momenti di disperazione non potrà fare a meno di pensare a come la sua famiglia sia arrivata fino a quel punto. La signora Yaman si assumerà gran parte della responsabilità, perché è stata lei sin dall'inizio a costringere Zuleyha a vivere una vita che non voleva, solo per amore di Demir.

Hunkar distrutta per suo figlio potrà contare sul sostegno di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Hunkar sarà in sala d'attesa a piangere per le sorti di Demir e accanto a lei ci sarà Fekeli. Nonostante le incomprensioni Ali Rahmet non riuscirà a vedere la donna che ama così in difficoltà senza intervenire e ascolterà lo sfogo di Hunkar, che si pentirà di tutto il male fatto a Zuleyha. Quest'ultima, intanto, saluterà i suoi bambini prima di andare in carcere: la sua pena potrebbe essere molto alta se Demir dovesse morire.