Terra Amara continua a registrare ascolti molto alti nella fascia pomeridiana di Canale 5. La soap opera turca subirà infatti delle modifiche importanti nel corso dei mesi estivi. I fan stanno protestando sui social, delusi dal fatto che la soap perderà degli episodi e non solo. Intanto, cresce l'attesa per il nuovo gioiellino acquistato da Mediaset, "La Promessa" che sembra piacere molto al pubblico dopo la messa in onda del promo.

Terra amara cambia la programmazione in estate

Solitamente, durante il periodo estivo, Mediaset mandava in onda le soap di successo della fascia pomeridiana anche in una prima serata.

Grande successo aveva riscosso ad esempio "Il Segreto", che veniva visto da milioni di telespettatori nel weekend.

Chi si aspettava lo sbarco di Terra amara nella prima serata di Canale 5 resterà deluso. Mediaset, infatti, ha deciso di non dedicare la prima serata a questa soap opera così amata.

La soap turca continuerà comunque ad andare in onda durante la settimana, anche se con un'ulteriore modifica che non piacerà ai fan.

Stop a Terra amara nel weekend estivo su Canale 5

Terra amara non solo non sbarcherà nella prima serata Mediaset, ma pare non venga trasmessa nemmeno il sabato e la domenica.

Tra le motivazioni del cambio di programma c'è il fatto che la soap opera è stata confermata su Canale 5 anche per la stagione 2023/2024.

Mediaset "spalmerebbe" dunque le puntate per un periodo più lungo, motivo per il quale in estate verrà ridotta la programmazione.

Cosa succede nelle nuove puntate di Terra amara

Arrivano nuove anticipazioni su ciò che accadrà nei prossimi episodi della soap. La grande protagonista sarà Zuleyha che, purtroppo, non troverà pace nella sua esistenza già difficile.

Stando agli spoiler turchi, la povera Altun verrà messa alla prova dopo la perdita di Yilmaz, il suo unico amore. Ma non solo.

Zuleyha affronterà anche la morte di Gulten e Saniye, che verranno investite da Colak alla guida della sua macchina. Il nuovo cattivone della soap non si fermerà a soccorrere le due donne, che lasceranno nella disperazione i rispettivi mariti.

E poi ancora Zuleyha si troverà anziana e sola a capo dell'azienda Yaman. La sua unica consolazione saranno i figli. Leyla studierà per diventare medico mentre Adnan intraprenderà la carriera da regista e il suo capolavoro sarà proprio un film nel quale racconterà la travagliata storia di sua madre.

Non resta dunque che attendere le nuove puntate di Terra amara che, almeno per ora, manterrà la consueta programmazione. Per vedere le repliche della soap, basta accedere al portale Mediaset Play, dove vengono caricati tutti gli episodi dopo la messa in onda su Canale 5.