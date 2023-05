Uno degli amori più appassionanti di Terra Amara è senza dubbio quello tra Hunkar e Fekeli, che sin dalla prima stagione hanno fatto sognare i fan nonostante non fossero una coppia ufficiale. I due protagonisti hanno vissuto per anni il loro sentimento senza poter stare insieme. Dopo un primo tentativo fallito, Ali Rahmet chiederà per la seconda volta alla signora Yaman di sposarlo. Hunkar sarà felice di accettare e per la storica coppia sembrerà essere arrivato finalmente il momento tanto atteso.

Anticipazioni Terra amara: la grande storia d'amore tra Hunkar e Fekeli non finirà

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che tra Hunkar e Fekeli non è ancora finita. L'amore tra i due protagonisti riuscirà a resistere a tutto e dopo oltre quarant'anni riusciranno finalmente a ritrovarsi, più uniti di prima. La storia d'amore tra Hunkar e Fekeli si è interrotta a causa di Zuleyha, che proprio il giorno delle loro nozze aveva distrutto il sogno di sua suocera. La moglie di Demir ha raccontato ad Ali Rahmet tutto quello che ha dovuto subire a causa di Hunkar, colpevole di averle impedito di stare con il suo grande amore e obbligandola a sposare suo figlio. Fekeli, deluso dalla cattiveria della donna che amava, ha preferito annullare le nozze e dire addio alla sua storia d'amore.

Nelle prossime puntate, tuttavia, succederanno molte cose che cambieranno radicalmente i rapporti tra i protagonisti, e anche tra Fekeli e Hunkar ci sarà un riavvicinamento.

Anticipazioni nuove puntate: Hunkar si schiererà dalla parte di Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara si riaccenderà la guerra tra Yilmaz e Demir a causa del filmato di Mujgan.

Zuleyha soffrirà terribilmente a causa della rabbia che il marito sfogherà su di lei e per la lontananza dai suoi amati figli. A sostenere la donna, tuttavia, ci sarà inaspettatamente Hunkar, che a differenza del passato non appoggerà affatto il figlio e si schiererà dalla parte della nuora. Il cambiamento di Hunkar sarà evidente a tutti e anche Fekeli riuscirà a ritrovare in lei la donna di cui si era innamorato molti anni prima.

Per questo motivo Ali Rahmet si renderà conto di non poter rinunciare a Hunkar e deciderà di ricominciare a vivere una storia con lei.

Hunkar dirà di nuovo sì a Fekeli, ma Behice non ne sarà affatto felice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, dopo diverse difficoltà, Hunkar riuscirà a mostrare la sua parte più umana a Fekeli. L'amore che la donna dimostrerà di avere nei confronti della nuora e dei nipoti farà ricordare ad Ali Rahmet perché si era innamorato di lei quarant'anni prima. I due innamorati non vorranno perdere altro tempo e finalmente per loro arriverà il sogno di viversi alla luce del sole. Fekeli farà una seconda e romantica proposta di matrimonio a Hunkar che accetterà. Ali Rahmet comunicherà la notizia alla famiglia durante la colazione e Yilmaz ribadirà che in ogni caso i suoi rapporti con Demir non cambieranno. Mujgan e Behice, invece, faranno le loro congratulazioni a Fekeli. La zia della dottoressa, però, sarà tutt'altro che felice di questa notizia e studierà un modo per impedire le nozze.