Züleyha vivrà attimi di panico in Terra Amara quando il pubblico ministero le comunicherà che Demir è stato trovato privo di vita. La ragazza non reggerà la notizia, al punto che sverrà tra le braccia di Mehmet Kara. Per lei si aprirà l'ennesimo duro capitolo da affrontare e si ritroverà da sola con due figli da crescere.

La scomparsa di Demir

Demir scomparirà per diversi mesi e sarà una situazione difficile da vivere per Züleyha. Senza il marito dovrà provare a costruirsi una nuova vita, sia dal punto di vista personale che professionale. Dovrà pensare ai piccoli Adnan e Leyla, ma anche al bene dell'azienda Yaman.

Demir sparirà nel nulla dopo un assalto a mano armata alla villa: nessuno riuscirà a capire se l'uomo sia stato realmente ucciso oppure se sia scappato per paura di essere incriminato per l'omicidio di Sevda, da lui non commesso (la donna è stata uccisa da Ümit, ndr).

Züleyha e il rancore per Demir

Tuttavia, nonostante il timore per la scomparsa di Demir, Züleyha rimarrà delusa da lui quando scoprirà ciò che ha combinato alla sua ex fidanzata Hülya (l'ha abbandonata improvvisamente, e lei per la disperazione ha tentato il suicidio gettandosi dal quarto piano ed è rimasta paralizzata). Questa brutta vicenda le farà dimenticare i bei momenti trascorsi recentemente con Demir e l'amore nei suoi confronti si trasformerà in rancore.

Sarà talmente arrabbiata con Demir al punto che, nonostante di lui non si abbiano più sue notizie, la ragazza vorrà divorziare, ma ben presto si troverà di fronte a un'altra difficile realtà.

Züleyha scopre che Demir è morto

Demir verrà ritrovato morto da alcuni operai in un magazzino abbandonato e il pubblico ministero convocherà Züleyha per darle la notizia.

Prima di darle le sue personali condoglianze, le racconterà che cosa è successo e in quale circostanza è stato ritrovato il cadavere del marito.

Züleyha rimarrà scioccata davanti a tutto ciò e perderà i sensi, finendo per svenire tra le braccia di Mehmet. Nonostante lo shock per la conferma della scomparsa del marito, la giovane è cosciente del fatto che ora ha almeno una salma su cui piangere.

Anche Fikret scopre che il fratellastro è morto

In quell'istante anche Fikret arriverà in procura e scoprirà quanto accaduto. Insieme a Mehmet prenderà Züleyha e la porterà nell'ufficio del pubblico ministero per aiutarla a riprendersi. Quest'ultimo chiederà anche scusa alla giovane per aver ipotizzato una possibile fuga di Demir, infatti il pm credeva che fosse scappato a causa della testimonianza di Ümit contro di lui per l'omicidio di Sevda, invece non è stato così.

Züleyha chiederà di poter vedere il corpo del marito, ma le verrà negato: visto lo stato di decomposizione e le varie ferite, in procura penseranno che sia meglio che non lo veda.