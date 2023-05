Da quando è terminata l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne circolano indiscrezioni contrastanti sui personaggi che torneranno in onda dopo l'estate.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha smentito un rumor che era circolato nell'ultimo periodo: l'esperto di dinamiche televisive ha chiarito che Aurora Tropea non ha partecipato alle registrazioni di fine stagione per questioni private ma che ha settembre sarà nel parterre del Trono Over.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Continuano a rincorrersi le voci sul cast dell'edizione 2023/2024 di U&D tra conferme e possibili addii.

Chi ha visto le ultime puntate andate in onda prima della pausa, ha notato che nel parterre non c'era una dama che per mesi ha monopolizzato le dinamiche della trasmissione. Aurora Tropea, infatti, non ha concluso l'annata del dating-show come i colleghi del Trono Over e questo ha portato molti fan a pensare che potrebbe aver abbandonato definitivamente il programma.

A fare chiarezza su questo argomento, è stato Lorenzo Pugnaloni: la sera del 16 maggio, infatti, il blogger ha risposto alle domande del follower e li ha messi al corrente di quello che sa sui personaggi del format e sul loro futuro davanti alle telecamere.

Il racconto sulla coppia nata a U&D

A chi gli ha chiesto se è vero che Aurora ha lasciato U&D e quindi non parteciperà all'edizione 2023/2024, Pugnaloni ha risposto: "Assolutamente no.

Lei è stata assente nelle ultime puntate per problemi personali".

"A settembre ci sarà", ha aggiunto il blogger sul profilo Instagram col quale riporta indiscrezioni e anticipazioni sul dating-show e sugli altri programmi condotti da Maria De Filippi.

Il fatto che Tropea non abbia preso parte alle registrazioni di fine stagione, dunque, non significa che ha abbandonato il cast o che dopo l'estate non figurerà tra le dame del parterre.

La romana, infatti, è tornata in studio dopo un circa un anno e l'ha fatto per cercare l'amore. I motivi per i quali la donna è stata spesso al centro dell'attenzione agli Elios, però, sono principalmente legati all'astio che c'è tra lei e Armando da sempre: i due, infatti, hanno litigato tantissimo nei mesi scorsi e il cavaliere ha addirittura minacciato di andare via in risposta alle cose poco carine che Aurora ha detto sul suo conto.

Segnalazioni sui personaggi di U&D

Pugnaloni, però, ha detto la sua anche su una segnalazione che sta circolando su una coppia di U&D. Ai fan che gli hanno chiesto se sa qualcosa su Ida e Alessandro (sarebbero loro i protagonisti del rumor secondo il quale lui scriverebbe ad altre ragazze sui social network, ovviamente all'insaputa della fidanzata), il blogger ha fatto sapere di aver notato un insolito silenzio tra i due ma di non avere informazioni certe sul loro attuale rapporto.

"Probabilmente stanno vivendo un momento no o una crisi, ma non penso proprio che si siano lasciati", ha precisato Lorenzo sempre sul suo profilo Instagram.

Il ragazzo ha anche smentito le voci che sono circolate di recente sul possibile debutto del dating-show in prima serata al posto del Grande Fratello Vip: "Non mi risulta una cosa del genere, ma adorerei molto".

Insomma, il programma di Maria De Filippi è appena andato in vacanza ma sono già tantissimi gli spunti di discussione che stanno regalando i suoi storici protagonisti.

Per sapere con certezza quali dame e quali cavalieri saranno riconfermati nella nuova edizione di Uomini e Donne, si dovrà aspettare ancora almeno tre mesi: le registrazioni ripartiranno attorno alla fine di agosto e la loro messa in onda non inizierà prima della metà di settembre.