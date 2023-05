La storica soap americana Beautiful è sbarcata a Roma per girare alcune puntate. Secondo quanto riportato dalla testata The Hollywood Reporter all'interno del cast ci saranno anche Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano). Ma non è tutto, anche Loredana Lecciso farà parte di alcune scene. In Italia, gli episodi registrati nella capitale verranno mandati in onda tra circa un anno.

Ginevra Lamborghini reciterà al fianco degli attori più celebri di Beautiful

Il cast di Beautiful è arrivato a Roma per girare alcuni episodi. Nel cast della soap americana ci sarà anche Ginevra Lamborghini.

La 30enne originaria di Bologna dovrà interpretare il ruolo di pr internazionale della Forrester Creation (la compagnia di moda dalla quale nascono le principali trame della soap). Nella scena in cui è presente Lamborghini, dovrebbero esserci gli attori principali del cast come Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thortesten Kaye). Ginevra dovrebbe essere alle prese con una sfilata di moda che si svolgerebbe a Piazza Navona. A quanto pare Ginevra Lamborghini sarebbe in trattativa per sponsorizzare il suo brano: la cantante vorrebbe che "Equatore" venisse messo durante la sfilata di moda. Per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si tratterebbe della prima esperienza come attrice.

Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso in alcune scene della soap

Oltre a Ginevra Lamborghini, reciteranno alcune scene di Beautiful anche Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso.

Per quanto riguarda la figlia di Albano Carrisi, si tratterebbe della sua prima esperienza come attrice. Fino ad oggi, la giovane si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo solo ed esclusivamente nel panorama musicale.

Su Loredana Lecciso invece, non è trapelata alcuna indiscrezione su quale sarà il suo ruolo.

Beautiful: tutto quello che c'è da sapere sugli episodi girati in Italia

Gli attori di Beautiful sono arrivati a Roma per girare alcune scene ambientate in Italia.

Tra i protagonisti giunti nella capitale ci sono: Brooke, Ridge, Steffy, Hope, Liam, Thomas e Carter.

Per quanto riguarda la trama, si mormora che Hope sia attratta sempre di più da Thomas e a Roma accadrà qualcosa di inaspettato. Stando alle anticipazioni fornite da SoapDirt, anche Steffy regalerà dei colpi di scena poiché deciderà di raccontare un segreto mai rivelato prima.

Per quanto riguarda la messa in onda degli episodi girati in Italia, i telespettatori italiani dovranno aspettare il 2024. In America invece, gli episodi girati a Roma verranno trasmessi tra il 16 e il 23 giugno 2023.