Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. Su Instagram, Andrea Foriglio ha commentato la rottura della neo coppia uscita da Uomini e Donne: secondo l'ex corteggiatore, le storie finiscono dopo poco tempo solo perché si sceglie con la testa e non col cuore.

A detta di Andrea, Nicole si sarebbe lasciata influenzare da terze persone mettendo da parte le emozioni vissute.

Il commento dell'ex corteggiatore

Andrea Foriglio, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato cosa pensi della rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

A detta dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, l'ex tronista si è sempre comportata bene nei suoi confronti. Dunque, non ha nulla da recriminare: "Secondo me quello che le è successo, succede alle persone che scelgono con la testa e non col cuore". Secondo lui, Nicole si sarebbe lasciata influenzare da terze persone il giorno della scelta. Inoltre è convinto che nella vita la ragione debba sempre prevalere sull'istinto.

Tra i vari quesiti, Andrea ha anche smentito di avere rivisto e sentito Nicole dopo Uomini e Donne.

Le dichiarazioni di Nicole Santinelli

In un messaggio audio pubblicato su Instagram, Nicole Santinelli ha spiegato che tra lei e Carlo Alberto non ci sarebbe mai stato un futuro.

In principio, era convinta che il corteggiatore scelto fosse quello giusto ma giorno dopo giorno si è resa conto che entrambi avevano due visioni diverse dell'amore. In merito ad Andrea Foriglio, l'ex tronista ha lasciato intendere che tra i due potrebbe anche esserci una seconda chance: "Quello che ho provato e sentito nel programma, non posso negarlo".

Successivamente Santinelli si è scagliata contro il suo ex, sostenendo come abbia sbagliato ad avviare una diretta Instagram dopo soli 30 minuti dall'addio. Secondo lei, Carlo Alberto sarebbe voluto passare per la vittima della situazione. A tal proposito Nicole ha detto di essersi sentita sciocca per avere creduto che il corteggiatore scelto fosse diverso dagli altri.

U&D: Andrea Foriglio potrebbe essere uscito a cena con Roberta Di Padua

Nei giorni scorsi, è stata anche fatta una segnalazione su Andrea Foriglio e la dama del Trono Over Roberta Di Padua.

Su Instagram, la dama ha postato una stories in cui mostrava due calici di vino e una frase criptica: "Mai dire mai". Quest'ultima non è passata inosservata ai follower più attenti, visto che è la stessa frase utilizzata dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne in una passata intervista: in merito ad un'eventuale uscita con Di Padua, Andrea aveva infatti risposto che la sua filosofia di vita è "mai dire mai".

Per questo motivo alcuni utenti del web hanno ipotizzato che Andrea e Roberta siano stati a cena insieme.