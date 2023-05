Nuova giornata e nuovo sfogo dei protagonisti di U&D che nel weekend si sono detti addio. Dopo aver confermato la rottura con Carlo, in queste ore Nicole è tornata su Instagram con parole al veleno nei confronti dell'ormai ex fidanzato. La giovane, inoltre, ha chiarito di non avere intenzione di riprovarci con Andrea Foriglio e di sentirsi a posto con la propria coscienza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

A meno di 24 ore di distanza dallo sfogo con il quale ha confermato l'addio a Carlo dopo U&D, Nicole è tornata sui social network per fare chiarezza su alcuni punti che le stanno molto a cuore.

Tra le Instagram stories che la ragazza ha postato il 29 maggio, dunque, è possibile trovare un lungo messaggio nel quale sono stati citati tutti i suoi corteggiatori, soprattutto quello che ha scelto solo 20 giorni fa davanti alle telecamere.

"Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per quattro giorni consecutivi, a cena con le persone più importanti della mia vita (cosa che non accadeva da sei anni) e non sarei andata a Verissimo se non avessi creduto con tutta me stessa in quello che vivevo", ha esordito Santinelli sul suo profilo.

La romana, poi, ha spiegato che le sue idee sono cambiate e il sogno che pensava di vivere si è infranto facendola tornare con i piedi per terra.

Le stoccate al protagonista di U&D

"Mi sono fatta imbambolare, come tutti voi. L'apparenza inganna e io ci sono cascata di nuovo", ha proseguito Nicole in quella che tutti i curiosi hanno interpretato come una frecciatine velenosa all'ex Carlo.

Stando a queste parole, dunque, la tronista di U&D si è accorta che Mancini non sarebbe la persona che si è mostrata in tv e nei primi giorni di relazione, anche per questo ha deciso di interrompere il rapporto da un momento all'altro spiazzando il diretto interessato e tutti i fan.

Senza scendere nei particolari delle tante critiche che ha ricevuto in questi giorni, Santinelli ha detto di sentirsi tranquilla e serena, a differenza di "persone povere di dinamiche" che stanno commentando le sue scelte private sui social network. Tra questi dovrebbe esserci anche Roberta di U&D Over che ha attaccato Nicole nelle ultime ore, dicendo che l'aveva smascherata dal primo momento.

La precisazione sul corteggiatore di U&D

Nel messaggio che ha postato su Instagram il 29 maggio, Nicole ha anche sottolineato il fatto che nessuno dei suoi corteggiatori ha mai parlato male di lei, segno che tutti l'hanno percepita come una persona sincera nonostante le decisioni che ha preso.

A chi già stava ipotizzando una frequentazione tra lei e Andrea Foriglio (il ragazzo che non ha scelto in tv), la tronista di U&D ha risposto: "Ora penso solo a me stessa".

"Se ho accennato ad altre persone, è perché sono stati tirati in ballo da altri. Sono trasparente e onesta", ha concluso Santinelli sui social network.

Stando a queste ultime dichiarazioni, dunque, la giovane non avrebbe intenzione di riallacciare un rapporto con l'osteopata che ha conosciuto sotto i riflettori e per il quale sembrava provare una fortissima attrazione fisica.

Nei video che ha postato sul suo account stamattina, Roberta Di Padua ha lasciato intendere che i colpi di scena in questa vicenda sarebbero tutt'altro che terminati.

"Se il mio sesto senso di donna non sbaglia, ne vedremo delle belle. Non è finita qui", ha fatto sapere la dama del Trono Over.

Carlo, intanto, dopo aver ufficializzato l'addio in una contestata diretta ha preso le distanze dall'ex fidanzata e in queste ore ha smesso di seguirla su Instagram.