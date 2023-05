Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati. A raccontarlo pubblicamente è stato lo stesso ex corteggiatore di Uomini e donne in una diretta su Instagram questo sabato 27 maggio, nella quale non è riuscito a non trattenere le lacrime.

Nicole Santinelli ha deciso di interrompere la relazione

In una diretta su Instagram Carlo Alberto Mancini ha rivelato di essere stato lasciato da parte di Nicole Santinelli. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è mostrato in lacrime durante la chiacchierata con i suoi follower. Sebbene non abbia rivelato i motivi precisi della rottura, Carlo Alberto ha spiegato che probabilmente la sua ex è attratta da uomini che non danno sicurezza, anziché da persone affidabili.

Per il momento Nicole ha preferito non commentare questa notizia.

Il percorso di Nicole e Carlo a Uomini e Donne

Carlo Alberto Mancini da quando è arrivato nel dating show di Maria De Filippi ha dimostrato di essere realmente interessato a Nicole Santinelli: tra i due spesso ci sono state delle discussioni, proprio perché la tronista non riusciva a credere che il suo “spasimante” fosse realmente convinto. Alcuni telespettatori erano convinti che alla fine Nicole potesse uscire dal programma con l'altro corteggiatore Andrea Foriglio, infatti al momento della scelta in diversi erano rimasti spiazzati per la decisione della tronista.

Dopo essere usciti da Uomini e Donne, la neo coppia di era dimostrata felice e affiatata sui social.

Per questo motivo che la rottura è stata adesso vissuta come un fulmine a cielo sereno tra i fan della coppia.

Verissimo: una settimana fa Carlo Alberto e Nicole erano stati ospiti

La scorsa domenica 21 maggio la coppia formata da Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli era stata ospite a Verissimo.

Lei aveva spiegato di provare delle emozioni che non viveva da tempo, in particolare dopo una precedente relazione burrascosa.

Tuttavia, aveva precisato di volerci andare con i piedi di piombo. Dal canto suo, lui aveva esordito facendo una dolce dedica alla fidanzata: “È la mia stella polare”. Prima di abbandonare il salotto di Silvia Toffanin, Carlo Alberto aveva fatto entrare un mazzo di fiori accompagnato da una dedica: “Basta un tuo sorriso per farmi capire cos’è la felicità” e Nicole Santinelli era apparsa piuttosto imbarazzata davanti alle telecamere. Tutto ciò, alla luce delle ultime evoluzioni, può essere interpretato come un segnale che già qualcosa non andava.