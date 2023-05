C'è un nuovo amore nella vita di Roberta Di Padua dopo la fine della stagione di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno ponendo fan e spettatori della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, la quale tornerà in onda da settembre nella fascia del pomeriggio.

In queste ultime ore la dama si è lasciata andare a una frase criptica che non è passata inosservata tra i fan, la quale lascerebbe intendere che forse ci sarebbe un nuovo uomo nella sua vita sentimentale.

'So quello che non voglio più', Roberta Di Padua criptica sui social dopo U&D

L'ultima stagione di Uomini e donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Roberta. La dama aveva puntato il corteggiatore Andrea, pretendente di Nicole, ma il ragazzo ha scelto di non frequentarla per concentrare le sue attenzioni solo sulla tronista.

Sta di fatto che il percorso di quest'anno di Roberta si è chiuso senza successo e in queste ultime ore la dama ha spiazzato i fan social con una frase criptica.

"Quello che voglio non lo so... ma sicuramente so quello che non voglio più", ha scritto Roberta sul suo profilo Instagram, senza aggiungere ulteriori dettagli sul perché di questa frase, che sembra essere rivolta a un possibile nuovo amore.

Roberta Di Padua tace sul suo privato dopo la fine di Uomini e donne

Del resto non è la prima volta che, da quando si sono spenti i riflettori della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, Roberta posta delle frasi criptiche sui social, le quali lascerebbero intendere che ci sia una nuova persona nella sua vita.

Tuttavia, fino a questo momento, la dama non si è mai spinta oltre e ha sempre preferito tacere sul suo privato, evitando di commentare anche le indiscrezioni che emergono sul suo conto.

Cosa sta succedendo? Nel corso dell'estate Roberta uscirà allo scoperto insieme alla sua nuova presunta fiamma oppure a settembre rimetterà piede in trasmissione per cercare ancora una volta la sua anima gemella?

Gemma Galgani pronta a tornare in studio a Uomini e donne 2023/2024

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Roberta a Uomini e donne, le prime indiscrezioni sulla prossima edizione rivelano che c'è già un nome ufficiale.

Gemma Galgani resta a U&D: la dama torinese che da oltre un decennio prende parte alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 per cercare la sua anima gemella.

Il percorso di Gemma in studio non si è esaurito con l'ultima edizione del talk show e proseguirà ancora a settembre, dato che la dama torinese non ha alcuna intenzione di "gettare la spugna" e continua a credere nella ricerca del principe azzurro.