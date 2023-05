Sono passate meno di due settimane da quando è stata registrata l'ultima puntata di U&D dell'edizione 2022/2023. Anche se mancano ancora mesi prima che gli studi Elios riaprano i battenti, Gemma Galgani ha già fatto sapere che è pronta a riprendere posto tra le dame del parterre se durante le vacanze non dovesse trovare l'anima gemella. In merito ad una sua eventuale partecipazione ad un reality-show, invece, la torinese ha confessato a Nuovo Tv che direbbe di no a tutti i programmi che non sono il dating-show di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'intervista ha ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv in queste metà di maggio, Gemma ha parlato dei suoi ultimi flirt a U&D ma anche di come vede il suo futuro davanti alle telecamere.

Visto che a settembre dovrebbe iniziare la sua quattordicesima partecipazione consecutiva al dating-show di Canale 5, Galgani ha già messo le mani avanti dicendosi pronta a rimettersi in gioco finché non troverà quello che sta cercando da tantissimo tempo, ovvero il principe azzurro.

"Potrei restare anche fino a 80 anni, perché no? L'amore non ha età", ha fatto sapere la torinese ai giornalisti pochi giorni dopo la fine delle registrazioni della stagione 2022/2023.

Se durante la pausa estiva non dovesse innamorarsi (come è accaduto negli ultimi 13 anni), la protagonista del Trono Over anticipa che sarà ancora nel cast del programma di Maria De Filippi.

Il chiarimento della protagonista di U&D

Rimanendo sempre in tema "futuro in tv", Gemma ci ha tenuto a smentire alcune chiacchiere che sono circolate sul suo conto negli ultimi anni: siti e riviste, infatti, hanno accostato la 73enne a diversi programmi che vanno in onda su Canale 5, ma lei fa sapere che non lascerebbe mai il Trono Over per altre esperienze davanti alle telecamere.

"Non parteciperei mai ad un reality-show", ha dichiarato Galgani dopo essere stata inserita dalla stampa nella lista dei possibili concorrenti sia del Grande Fratello Vip che de La Talpa.

L'unico format del quale la torinese vuole essere protagonista, dunque, è quello condotto da Maria De Filippi, lo stesso che le ha dato fama e popolarità.

Le parole sulla 'reunion' con Giorgio a U&D

Nell'intervista che è stata pubblicata in questi giorni, però, Gemma ha nominato Giorgio e l'amore che hanno vissuto a U&D molti anni fa.

Anche se ha un po' glissato sui rumor che vorrebbero Manetti pronto a rientrare nel cast fisso della prossima edizione, Galgani ha ricordato così il loro rapporto: "Quello è stato un grande amore, quindi non si cancella".

"Quando eravamo insieme mi faceva sognare", ha detto ancora la protagonista del Trono Over sul suo storico ex fidanzato.

La 73enne, però, non ha voluto svelare la reazione che avrebbe se si ritrovasse faccia a faccia con il toscano dopo più di 6 anni. I due sono stati una coppia nel lontano 2015, ma lui ha abbandonato il parterre un po' di tempo dopo come gesto di protesta per le critiche che gli facevano gli opinionisti quasi in ogni puntata.

Accantonata la lunga relazione che ha avuto con la concittadina Caterina, oggi Giorgio è ufficialmente single e non esclude che potrebbe rimettersi in gioco nel dating-show che l'ha reso popolare.

"Al momento risponderei di sì", sono queste le parole che il "gabbiano" ha usato per commentare l'eventualità di riprendere posto tra i cavalieri del cast dopo una lunga assenza.

Per quanto riguarda Gemma e un loro ritorno di fiamma, però, l'ex volto di U&D ha chiarito che accetterebbe un incontro amichevole ma solo se fosse lei a fare il primo passo chiedendoglielo davanti a tutti, proprio come quando l'ha lasciato di punto in bianco nell'ormai famosa data del 4 settembre.