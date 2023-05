Proseguono incessanti gli appuntamenti con Terra Amara. Continuano ad essere sempre più complesse le trame che riguardano i protagonisti della soap turca. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che dopo la morte di Hunkar, Demir sarà ossessionato dall'idea di voler trovare l'assassino di sua madre. Zuleyha invece, inizierà a sospettare che dietro la morte della suocera ci sia proprio la perfida Behice, viste le sue recenti malefatte.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Fekeli caccia Behice da Cukurova

Zuleyha riuscirà a mettere insieme tutti i tasselli riguardo alla morte della suocera.

La giovane giungerà alla conclusione che ad uccidere Hunkar sia stata proprio la zia di Mujgan. Altun non si limiterà a tenere per se il suo pensiero, ma accuserà Hekimoglu. Ovviamente, nonostante sia veramente lei la colpevole, Behice negherà tutte le accuse fatte da Zuleyha e darà inoltre della pazza alla moglie di Demir. Le parole di Altun getteranno dei forti sospetti nella testa di Fekeli.

L'uomo vorrà verificare se ciò che avrà asserito Zuleyha corrisponda a verità. Nel frattempo però, il padrino di Yilmaz ne approfitterà per chiedere a Behice di lasciare il paese, almeno finché la situazione non si sarà placata. Inoltre, Ali Rahmet dirà alla donna che la sua presenza non starà facendo altro che aumentare le tensioni nel matrimonio di Mujgan e Yilmaz.

A quel punto, Behice farà le valige e si dirigerà in aeroporto, ma in realtà avrà ben altri piani in mente per non lasciare il paese.

Trame Terra amara: Behice ritrovata in fin di vita

Arrivata all'aeroporto di Adana, Hekimoglu incontrerà un suo complice, che simulerà un'aggressione nei suoi confronti, spargendo tutto il contenuto della valigia per terra.

I due si dirigeranno poi in un bosco appartato, dove Behice consegnerà all'uomo dei soldi per picchiarla e spararle all'altezza di una spalla. In questo modo, la donna avrà un scusa più che buona per rimanere a Cukurova. Nel momento in cui il complice della zia di Mujgan starà per sparare, l'arrivo di un cane gli farà perdere l'equilibrio e per errore l'uomo sparerà allo stomaco di Behice.

Il complice della donna temendo di averla uccisa sul serio, piuttosto che portarla in ospedale come avevano concordato, scapperà. Casualmente, Mujgan ritroverà i vestiti della zia sparsi per terra e si allarmerà. Dopo diverse ore di ricerca, Hekimoglu verrà ritrovata nel ciglio di una strada, dove si era trascinata alla ricerca di aiuto. Ovviamente, Behice verrà portata subito in ospedale dove i medici tenteranno di salvarle la vita. Le anticipazioni rivelano che, ancora una volta, la perfida zia di Mujgan riuscirà a farla franca.