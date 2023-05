Le nuove anticipazioni di Terra Amara spiegano che nella puntata di domenica 21 maggio al centro dei riflettori ci saranno le indagini per l'omicidio di Ercument. Le due famiglie più importanti di Cukurova saranno preoccupate per come potrebbe evolversi la situazione e decideranno di riunirsi per pensare ad una soluzione che possa essere valida per tutti. A questo proposito, i grandi nemici Demir e Yilmaz partiranno insieme alla volta di Instanbul per cercare la sorella di Ercument e chiedere il suo aiuto.

Anticipazioni Terra amara: le voci a Cukurova preoccuperanno le famiglie Yaman e Akkaya

Le anticipazioni di Terra amara della puntata di domenica 21 maggio raccontano che le indagini per l'omicidio di Ercument andranno avanti e faranno preoccupare sempre di più la famiglia Yaman e gli Akkaya. Le voci messe in giro da Sermin e Behice ormai hanno diffuso per Cukurova l'idea che Zuleyha sia stata importunata dal cugino di suo marito e Demir abbia reagito uccidendo Ercument. In realtà, ad uccidere l'uomo è stato Yilmaz dopo aver visto che Gulten era stata violentata da lui. Nessuna delle due famiglie più influenti di Cukurova vorrà che venga fuori la verità, perché significherebbe compromettere l'onore di Gulten e mandare in galera Yilmaz.

D'altra parte, Demir avrà a cuore il buon nome di sua moglie oltre al fatto che non avrà nessuna intenzione di pagare per un reato mai commesso.

Anticipazioni puntata di domenica 21 maggio: Emel accetterà la proposta di Yilmaz e Demir

Nella puntata di Terra amara di domenica 21 maggio ci sarà una riunione delle due famiglie e Hunkar e Fekeli si ritroveranno a fare da collante per arginare la situazione.

Alla fine, Demir e Yilmaz diventeranno alleati e metteranno da parte il rancore reciproco per il bene di tutti. I due nemici partiranno per Istanbul con lo scopo di incontrare Emel, la sorella di Ercument ,e chiederle di testimoniare in loro favore. La donna accoglierà in casa suo cugino e Akkaya, ma non cederà subito alle loro richieste.

Mujgan sospettosa per il viaggio che ha fatto suo marito

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata in onda domenica 21 maggio Emel parlerà con Yilmaz e Demir. I due uomini chiederanno alla sorella di Ercument di testimoniare il falso, dichiarando che suo fratello aveva molti debiti di gioco e per questo è stato ucciso. In cambio, Demir e Yilmaz offriranno una somma di denaro, ma la donna in un primo momento si rifiuterà di fare quello che le hanno chiesto. Soltanto alzando di molto la posta in gioco i tre riusciranno a concludere un accordo. Le indagini sulla morte di Ercument, quindi, saranno risolte, ma dietro l'angolo ci sarà un altro guaio ad attendere i protagonisti. Mujgan, nel frattempo, continuerà ad ignorare quello che sta accadendo e sarà presa da nuovi dubbi sulla partenza di suo marito.