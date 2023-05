Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, si è parlato di un presunto tradimento da parte dell'ex cavaliere ai danni della fidanzata. Stanca dei continui pettegolezzi sul suo conto, l'ex dama ha deciso di intervenire: prima ha postato uno scatto insieme al fidanzato, poi ha spiegato di non essere mai intervenuta perché non ha senso smentire le chiacchiere di persone che parlano a vanvera.

La reazione di Platano ai pettegolezzi sul suo conto

La coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza sta vivendo la relazione lontano dai riflettori.

Dopo l'uscita di scena da Uomini e donne, alcuni hater hanno insinuato che la coppia abbia finto di amarsi. Fino a domenica 21 maggio, l'ex dama non ha mai commentato i pettegolezzi sul suo conto, ma ora sembrerebbe essere stufa. Di conseguenza, Ida Platano ha deciso di smentire categoricamente i tradimenti di Alessandro pubblicando uno scatto che la ritrae insieme a Vicinanza. Non contenta l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha aggiunto: "Quando uno vede delle cose allora può parlare. Ma se uno non vede niente e chiacchiera a vanvera sono problemi di altri e non miei".

I rumor che circolavano sulla coppia

Nei giorni scorsi, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato una segnalazione ricevuta da una ragazza. Scendendo nel dettaglio, un utente che ha preferito restare anonima ha rivelato di essere stata contattata in chat da un ex cavaliere di Uomini e Donne.

Dal racconto è emerso che l'ex cavaliere le avrebbe chiesto di intrattenersi in macchina a bere una birra per evitare di mostrarsi in pubblico. Infine dalla segnalazione si evince che la ragazza avrebbe affermato che fosse tardi, ma l'ex volto avrebbe insistito per vederla.

Lo stesso Venza ha spiegato di non fare i nomi dei protagonisti, ma di essere in possesso delle chat scambiate.

Riccardo Guanieri nostalgico della storia con Ida Platano?

Nel frattempo, Riccardo Guarnieri si è reso protagonista di un gesto che ha coinvolto la sua ex Ida Platano.

Un utente ha postato un collage riguardante le immagini più belle della relazione tra Riccardo e Ida. Anziché glissare il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di mettere un like mandando in visibilio tutti i fan dell'ex storica coppia.

Per Guarnieri, la storia con Ida Platano è stata una delle più importanti: la coppia prima della pandemia era a un passo dalle nozze. La stessa ex dama prima di uscire dal programma con Alessandro Vicinanza aveva riprovato a uscire con Riccardo, ma per l'ennesima volta tra i due le cose non erano andate affatto bene.