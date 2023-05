La soap di Canale 5, Terra amara, continua a sorprendere i telespettatori e, dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, presto arriveranno grandi sofferenze per i protagonisti. Hunkar, infatti, morirà per mano di Behice e tutti saranno distrutti dalla grave perdita. L'addio di Fekeli alla sua amata sarà particolarmente toccante, perché la tragedia accadrà poco prima del tanto atteso matrimonio.

Anticipazioni Terra amara: Behice toglierà la vita a Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara che vengono dalla Turchia raccontano che, dopo aver indagato a lungo su Behice, Hunkar riuscirà a scoprire l'oscuro passato della donna grazie all'aiuto di un investigatore privato.

La madre di Demir avrà le prove che la sua rivale abbia ucciso i suoi mariti e le darà appuntamento in un luogo isolato. Con i documenti che attestano gli omicidi, Hunkar ricatterà Behice e la spingerà ad andare via. Messa con le spalle al muro, Behice pugnalerà a morte Hunkar e scapperà. Il corpo della signora Yaman verrà ritrovato da Demir che sarà fuori di sé per la sofferenza e metiderà vendetta.

Anticipazioni prossime puntate: Demir riporterà alla villa il corpo senza vita di sua madre

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir riporterà il corpo senza vita di sua madre a villa Yaman. A quel momento straziante in cui tutti piangeranno l'addio di una donna così importante, assisterà anche Fikret e sarà lui a portare la tragica notizia a Ali Rahmet Fekeli.

Quest'ultimo e Yilmaz saranno nella foresta a cercare Hunkar, quando verranno a sapere del tagico accaduto. Fekeli sarà incredulo e scosso al pensiero che la sua amata non tornerà più e cadrà per terra, in preda alla disperazione. L'addio di Ali Rahmet a Hunkar sarà uno dei momenti più toccanti della soap turca.

Mujgan sospetterà di sua zia Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli si recherà a villa Yaman per dare l'estremo saluto alla sua amata Hunkar. Il momento sarà particolarmente emozionante, perché ad un passo dal matrimonio, Ali Rahmet dovrà dire addio alla donna che aveva aspettato per quarant'anni. Dopo aver dato un abbraccio a Demir, Fekeli si inginocchierà accanto al letto di Hunkar e parlerà con lei, in lacrime.

"La mia vita finisce perché mi hai abbandonato", dirà. Mentre Demir e Zuleyha assisteranno alla scena sostenendosi a vicenda, Fekeli urlerà tutto il suo dolore: "Non posso esistere senza di te". Nel frattempo, la notizia della morte di Hunkar arriverà anche a Mujgan che noterà uno strano comportamento in sua zia Behice. La dottoressa, vedendo la fredda reazione di sua zia di fronte alla morte della signora Yaman, non potrà fare a meno che sospettare di lei.