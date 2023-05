Sabato 27 maggio, Carlo Alberto Mancini ha detto su Instagram di essere stato lasciato da Nicole Santinelli. Sebbene l'ex corteggiatore di Uomini e donne sia apparso deluso e amareggiato, nel corso della diretta è stato 'attaccato' dal cugino di Nicole, secondo il quale in casi del genere bisognerebbe riflettere in privato e non riversarsi subito sui social.

L'annuncio dell'ex corteggiatore

“Non attaccatela, vi prego. Faccio un appello, lei è stata onesta e sincera. La voglio proteggere anche in questa occasione. È stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore.

Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento. Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza geografica? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire" ha rivelato Carlo Alberto venendo però raggiunto nel corso della diretta dal cugino di Nicole. “Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social?” si è sfogato il parente dell'ex tronista. “Marco ci siamo sentiti, sai come stavo. Il mio intento era quello di dire che non devono toccarla.

Poi, puoi non essere d’accordo sulle modalità” ha replicato Carlo Alberto.

Il commento di alcuni utenti del web e di alcuni volti di U&D

La notizia della rottura tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli non è passata inosservata.

Moltissimi telespettatori di Uomini e Donne hanno ironizzato sulla coppia appena scoppiata: "Una settimana fa, erano a Verissimo dichiarandosi amore eterno".

A detta di un altro telespettatore, sono più stabili le coppie che nascono nella casa del Grande Fratello che quelle che escono da Uomini e Donne nonostante il differente proposito dei due programmi tv.

Christian Di Carlo (ex corteggiatore di Nicole) ha lanciato invece una stoccata a Mancini: "Se a 35 anni faccio una diretta per dire che mi sono lasciato con la ragazza, vi prego abbattetemi".

Roberta Di Padua (dama del Trono Over) ha invece punzecchiato l'ex tronista: "Vi sto leggendo, vi amo", il riferimento è ai suoi follower che le stanno dando ragione poiché all'interno del programma la dama aveva sempre tacciato di falsità Nicole.